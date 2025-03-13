Укрзализныця внесла новый график поездов из Киева, следующих в Закарпатье и Ужгород.

В связи с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом, Укрзализныця вынуждена внести новый график поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, внесен новый график поездов, следующих в Закарпатье:

С 31 марта на станцию ​​Мукачево будут курсировать следующие составы: № 17/18; №38/37; №125/126-129/130.

До/со станции Чоп будут ходить составы Киев – Ужгород: № 81/82 (с 31 марта по 31 июля); № 749/750 (с 1 апреля по 31 июля). А также №829/830 Львов – Ужгород.

С 31 марта будет курсировать вагон №59/60 из столицы в Чоп.

В то же время, железнодорожное сообщение для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Также Укрзализныця вкючительно 31 июля организует новый график поездов из Киева и маршрут через Самбор и Сянки для следующих составов: № 4/3; №29/30; №45/46; ⁠№368/367.

В течение этого периода Укрзализныця будет выполнять следующие работы на участке Чоп – Струмковка:

капитальный ремонт путей;

демонтаж и укладка 8,3 км пути европейского стандарта;

прокладка 10 км контактной подвески и несущего провода;

монтаж устройств СЦБ и связи, а также устройство диспетчерской централизации;

ремонт более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.п.);

средний ремонт 33 стрелочных переводов и около 13 км пути, а также выполнения других необходимых работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

Також Politeka написала, "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів.

Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.