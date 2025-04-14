Мобилизация в Украине продолжается и многие граждане имеют право на бронирование от мобилизации, работая на критически важных предприятиях.

Узнайте, может ли объявление военнообязанного в розыск из-за нарушения военного учета повлиять на его бронирование, когда идет мобилизация в Украине, пишет Politeka.net.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян. Он рассказал, что юристы получили запрос от интересовавшегося гражданина, могут ли аннулировать бронирование, если человека объявили в розыск из-за нарушения военного учета.

Согласно ответу адвоката Айвазян, розыск не оказывает никакого влияния на бронь. То есть даже если лицо объявили в розыск, это не является основанием для его отмены.

Напомним, что мобилизация в Украине продолжается, однако многие работники критически важных предприятий, обеспечивающих функционирование украинской экономики, имеют право на бронирование. Это означает, что они могут быть временно освобождены от призыва на службу для выполнения своих обязанностей по работе.

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