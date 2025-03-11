Коммунальные предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха, чтобы принять решение о завершеним отопительного сезона в Киеве.

В конце этого и начале следующей недели ожидается похолодание с возможными негативными температурами, поэтому рано говорить о завершении отопительного сезона в Киеве, сообщает Politeka.net.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, когда отключат теплоснабжение.

Он пояснил, что процесс отключения тепла в жилом секторе зависит от стабильной плюсовой температуры, ведь важно обеспечить комфорт для жильцов и безопасность систем теплоснабжения.

Учитывая, что в конце этой и в начале следующей недели возможно похолодание, решение будет принято с учетом этих условий.

"Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление", - отметил он.

Также Пантелеев предупредил, что отсутствие теплоснабжение может привести к увеличению потребления электроэнергии и создать дефицит по причине повреждения энергосистемы Украины.

Замглавы КГГА подчеркнул, что город ориентируется на температурные показатели при начале и завершении отопительного сезона в Киеве, пытаясь рационально использовать энергоресурсы и минимизировать затраты для жителей. В прошлом году он был завершен 28 марта.

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