Во время проведения ярмарок автобусы будут двигаться по измененным схемам маршрутов и новому графику в Киеве 11 марта.

Во вторник состоятся продовольственные ярмарки на улицах Бульварно-Кудрявской и Ивана Микитенко, поэтому установлен новый график автобусов в Киеве 11 марта и изменен маршрут, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевпасстранс».

Там уточнили, что временно изменятся маршруты автобусов № 7, 46 и 112. Также предупредили, что введены временные корректировки графика в связи с увеличением курсирующего маршрута. Потому водители могут отставать от графика.

Как будет курсировать транспорт по новому графику автобусов в Киеве?

Во время проведения ярмарок транспорт будет двигаться по измененным схемам:

№ 7:

Железнодорожный вокзал «Центральный» – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – площадь Галицкая – ул. Бульварно-Кудрявская – ул. Обсерваторная – ул. Сечевских Стрельцов – Львовская площадь – ул. Бульварно-Кудрявская – ул. Дмитриевская – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Симона Петлюры – Центральный вокзал.

№ 46 и № 112:

От станций метро «Левобережная» и «Лукьяновская» до ул. Николая Кибальчича по привычным маршрутам, дальше – ул. Ирины Бекешкиной к транспортной развязке на перекрестке с ул. Ивана Микитенко.

Дополнительные ограничения и новый график автобусов в Киеве 11 марта

До 15 марта частично ограничено движение на кольцевой развязке пересечения просп. Червоной Калины с ул. Сержа Лифаря.

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