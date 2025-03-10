Клиент Киевстар устроил скандал в офисе мобильного оператора из-за оформленного на его брата кредита.

Мужчину обвинили в мелком хулиганстве после посещения офиса Киевстар вместе с братом, они пытались выяснить обстоятельства оформления кредита, связанного с присвоением номера телефона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда Кривого Рога.

Инцидент произошел 31 октября 2020 около 20:00. По версии полиции клиент находился в общественном месте, нецензурно ругался на прохожих и вел себя дерзко, что квалифицировали как административное правонарушение по ст. 173 КУоАП.

Однако в суде мужчина отрицает свою вину, объяснив, что вместе с братом пришел в офис мобильного оператора Киевстар, чтобы разобраться с мошенничеством.

Они вызвали полицию, чтобы задержать лицо, незаконно оформившее кредит. Однако после того, как правоохранители сначала задержали виновного, а затем отпустили, клиент выразил свое недовольство, что и привело к составлению протокола против него.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что в действиях клиента Киевстар нет состава административного правонарушения и закрыл производство.

«Исследовав материалы дела, суд установил отсутствие правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП», — отмечено в решении суда.

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