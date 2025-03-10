Новый график поездов из Киева не только сделает путешествия более удобными, но и подарит возможность испытать флагманские поезда.

С 9 марта на железнодорожных путях Украины начинает действовать новый график поездов из Киева , включающий три дополнительных поезда, сообщает Politeka.net .

Об этом информирует Укрзализныця .

Это позволяет путешественникам удобно и быстро добраться до популярных туристических направлений. Кроме того, в обновленном расписании особого внимания заслуживают новые флагманские поезда, среди которых поезд №95/96 Гуцульщина.

Также, дополнительный поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов будет отправляться из Львова в 07:26 и прибывать в Одессу в 18:17, а обратный поезд будет отправляться из Одессы в 07:53 и прибывать во Львов в 18:23. Этот рейс будет удобен для тех, кто хочет соединить путешествия между двумя крупными украинскими городами.

Также новый график будет запущен для поезда №265/266 Киев-Одесса-Киев, который будет курсировать с 9 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08. Обратный рейс будет в 11.27, с прибытием в столицу Украины в 20.42. Это станет прекрасной возможностью для путешественников, планирующих путешествовать между Киевом и Одессой.

Особо стоит отметить новый поезд №159/160 Киев – Трускавец – Киев, который появится 16 и 30 марта в рамках нового графика поездов из Киева. Он отправляется из Киева в 10:16 и прибывает в Трускавец в 19:37. В обратном направлении поезд отправляется в 08:33, прибывая в Киев в 19:11.

Отметим, что билеты на эти поезда уже открыты для продажи. Кроме того, не забывайте, что в продаже доступны билеты и на ранее анонсированных поездах №213/214 Киев – Ясиня и №777/778 Киев – Львов.

Отдельно хочется вспомнить о флагманском поезде №95/96 Киев – Рахов, который теперь называется «Гуцульщина». Этот поезд отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Рахов в 09:50. В обратном направлении поезд отправляется из Рахова в 19:43, а в Киев прибывает в 10:01.

Таким образом, новый график поездов из Киева не только сделает путешествия более удобными, но и подарит возможность испытать флагманские поезда, которые остаются популярными среди путешественников благодаря комфорту и инновационным решениям.

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