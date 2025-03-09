Во время войны в Украине изменился подход к индексации пенсий в Киеве, теперь пенсии для лиц с низкими доходами выросли, в то время как повышение высоких пенсий ограничено, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в своем заявлении во время телемарафона.

По словам министра, индексация пенсий в Киеве составляет 11,5% той суммы, которую человек получал в прошлом году. Однако пенсии с низким уровнем выплат теперь индексируются в полном объеме. Раньше только страховой компонент пенсии подлежал индексации, а государственные доплаты, в том числе за возраст или для достижения прожиточного минимума, не индексировались. Это приводило к тому, что самые маленькие пенсии оставались без изменений.

С 2023 года эта практика изменилась: наименьшие пенсии повышаются на установленный процент, и, например, пенсия в 3000 гривен увеличится более чем на 300 гривен. Жолнович подчеркнула, что в этом году не будет ощутимого разрыва между большими и малыми пенсиями в Киеве, поскольку правительство стремится обеспечить справедливость.

Министр также подчеркнула, что размер пенсии в Киеве зависит от трудового стажа и уплаченных взносов. Те, кто работал долго и платил высокие взносы, получают большую пенсию. Однако для лиц, чья пенсия превышает 23 тысяч гривен, введены ограничения на сумму индексации.

В частности, для больших пенсий в Киеве индексация будет не на всю сумму, а ограничена 1500 грн. То есть даже если пенсия составляет 20 000 гривен, повышение не превысит этого предела. Министр пояснила, что это решение было принято с учетом ограниченных финансовых ресурсов во время войны, при этом приоритет предоставляется повышению низких пенсий.

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