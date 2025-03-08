Женщина, являющаяся единственным наследником мужчины, после его смерти обратилась в ПФУ в Киеве с запросом о выплате начисленной пенсии.

Ставшая вдовой жительница Киева после смерти мужчины обратилась в суд с требованием выплатить начисленную, но не полученную за его жизнь пенсию, которая составляет 274 091 гривну, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда Киева.

Согласно решению Окружного административного суда Киева от 28 декабря 2020 года (дело №640/17330/20), были признаны противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве по неправильному перерасчету пенсии мужчине.

Суд в Киеве обязал ПФУ произвести корректный перерасчет пенсии с 1 января 2018 года исходя из 90% от денежного довольствия, а также выплатить начисленную сумму за предыдущие годы. Решение вступило в законную силу 10 января 2022 года.

Другое решение Окружного административного суда Киева от 10 сентября 2021 года (дело №640/32700/20) также обязало Пенсионный фонд осуществить перерасчет пенсии с 1 апреля 2019 года, учитывая новую справку о размере денежного довольствия, предоставленную воинской частью.

Женщина, являющаяся единственным наследником мужчины, после его смерти обратилась в ПФУ в Киеве с запросом о выплате начисленной пенсии. В ответе ПФУ отметили, что перерасчет пенсии был осуществлен, и разница в выплатах (83 070 гривен за период с 1 января 2018 года по 31 января 2021 года и 191 021 гривна за период с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2022 года) должна быть выплачена. Однако женщина не согласилась с отказом ПФУ, указывая на то, что согласно гражданскому и пенсионному законодательству, перешедшие по наследству суммы пенсии должны быть выплачены наследникам без ограничений по времени.

Женщина обратилась в суд в Киеве для защиты своих прав, и суд удовлетворил ее иск. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киеве обязано выплатить ей недополученную пенсию в сумме 83070 гривен и 191021 гривну за периоды, определенные судебными решениями, в порядке наследования.

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