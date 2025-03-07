Цены на яйца в Киеве могут измениться из-за увеличения экспорта продукции на фоне эпидемии птичьего гриппа в Польше.

Проблемы в Польше могут повлечь за собой краткосрочный рост цен на яйца в Киеве, однако значительного подорожания не ожидается, сообщает Politeka.net.

Максим Гопка, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), пояснил, что поголовье кур в Украине не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Рост экспорта яиц в Польшу возможен, поскольку Украина является крупнейшим поставщиком яиц в Европейский Союз. Если Украина удастся поддержать стабильные торговые отношения с европейскими странами, это может привести к незначительному повышению цен на яйца в Киеве в краткосрочной перспективе.

"Серьезного подорожания яиц в Украине в ближайшее время не будет", - подчеркнул Гопка.

Впрочем, аналитик также указал, что увеличение спроса на яйца в канун Пасхи, который в Украине будут праздновать 20 апреля, может вызвать временное повышение цен на яйца в Киеве. По последним данным некоторые супермаркеты уже подняли цены на эту продукцию.

По состоянию на 5 марта цены на яйца в Киеве марки "Ясенсвит" колеблются от 62,99 до 72,3 грн за десяток. Нефасованные яйца стоят в среднем 5,57 грн за штуку.

В целом крупные торговые сети Украины уже отмечают небольшое повышение цен на яйца в Киеве. Например, в сетях Auchan цена на десяток яиц составляет 64,2 грн, у Novus – 68,09 грн, а в Megamarket – 72,3 грн. Нефасованные яйца в отдельных сетях продаются по цене от 5,08 до 6,9 грн. за штуку.

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