Родственники погибших военных в Киеве имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, однако на практике оформление этой выплаты часто сопровождается сложностями.

Пребывание за рубежом может осложнить или даже сделать невозможным получение необходимых документов для оформления пенсии в Киеве, сообщает Politeka.net.

Как пишут на портале "Юристи.ua", украинская беженка обратилась к юристам с вопросом по оформлению пенсии для сына после гибели его отца на войне. Оказалось, что без удостоверения члена семьи погибшего военнослужащего получить выплату в Киеве невозможно.

А для его оформления необходимо личное присутствие в соответствующих органах соцзащиты по месту регистрации в Киеве.

Юристы объяснили, что действительно закон предусматривает личную подачу заявления, однако есть возможность решить вопрос дистанционно. Для этого нужно оформить нотариально удостоверенную доверенность на адвоката или на другое доверенное лицо.

"Важно, чтобы доверенность была должным образом легализована или апостилирована в соответствии с требованиями международного права, если она оформлена за границей", – отмечают эксперты.

Кто имеет право на пенсию из-за потери кормильца в Киеве

Выплаты могут получить нетрудоспособные члены семьи, если они находились на содержании погибшего. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии зависит от количества получателей.

50% пенсии кормильца предоставляется, если выплата назначается одному человеку и 100% пенсии кормильца – если выплаты получают два или более членов семьи (сумма делится поровну). Детям такая пенсия предоставляется независимо от того, находились ли они на содержании родителей.

Родители и супруги погибшего в Киеве также могут претендовать на выплаты, если потеряли источник средств к существованию.

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