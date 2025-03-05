Государственная поддержка пенсионеров в Киеве продолжит действовать в марте 2025 года, однако не все могут рассчитывать на льготы.

Некоторые женщины в Киеве получат надбавки , а другие вынуждены будут платить налоги даже на собственное жилье, сообщает Politeka.net.

Как информируют Новости.LIVE, в марте 2025 года пенсии будут проиндексированы, что повысит их размер для большинства пенсионерок в Киеве.

Кроме того, доплаты по возрасту получат женщины 70+: 300 грн – для женщин от 70 до 74 лет; 456 грн – для тех, кому от 75 до 79 лет; 570 грн – для пенсионерок 80+. Начисление несется не с начала месяца, а со дня рождения.

Какие льготы предусмотрены для женщин 60+ в Киеве

Киевлянки пенсионного возраста могут воспользоваться рядом привилегий: бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме метро и такси.

Также для пенсионерок в Киеве доступны коммунальные скидки – полное покрытие для женщин, работавших в образовательных и медицинских учреждениях сельской местности. Остальные могут получить субсидию.

Кроме этого есть юридическая помощь – бесплатные консультации и скидки на оформление документов; освобождение от земельного налога – если участок не превышает: 0,10 гектаров для дачи, 0,01 гектаров для гаража, 0,12 гектаров для садоводства, 0,10 гектаров для городской застройки, 2 гектаров для личного хозяйства.

Какие налоги придется платить женщинам в Киеве

Хотя пенсия в Украине не облагается налогом, женщины 60+ могут столкнуться со следующими расходами: земельный налог; налог на недвижимость – если жилье больше 60 м² (квартира) или 120 м² (дом); налоги для работающих пенсионерок – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

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