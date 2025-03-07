Средняя зарплата в Украине в марте составляет 23,5 тыс. грн, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

В Украине в 2025 году наблюдается значительный рост зарплат по нескольким профессиям, для некоторых специалистов суммы взлетели на 90%, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Стало известно, для каких специалистов суммы взлетели на 90%.

Наибольшее повышение зарплат произошло в области радиотехники. Также значительно увеличились доходы методологов, управляющих недвижимостью и специалистов по настройке техники.

Согласно данным кадрового портала, методологи зарабатывают в среднем 30 тысяч. грн, а управляющие недвижимостью – 80 тыс. грн. Особым спросом стали пользоваться фармеры, создаваемые аккаунтами в соцсетях для рекламных кампаний, со средней зарплатой 60 тыс. грн, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Вот как выглядят зарплаты в профессиях, где наблюдается наибольший рост:

Радиотехник – 40 000 грн (+90%)

Методолог – 30 000 грн (+69%)

Управляющий недвижимостью – 80 000 грн (+68%)

Специалист по настройке техники – 27 500 грн (+65%)

Помощник системного администратора – 22 500 грн (+61%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+52%)

Инструктор в автошколе – 35 000 грн (+52%)

Ветеринар – 30 000 грн (+50%)

Травматолог – 30 000 грн (+50%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Средняя зарплата в Украине в марте составляет 23,5 тыс. грн, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. В Киеве заработки самые высокие – в среднем 27,5 тыс. грн, тогда как в Сумах самые низкие – всего 17,5 тыс. грн. грн.

Популярными вакансиями остаются продавцы-консультанты (средняя зарплата 19,5 тыс. грн.), водители (30 тыс. грн.), повара (24,5 тыс. грн.) и бухгалтеры (23,5 тыс. грн.).

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