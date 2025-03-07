Одна из клиенток Ощадбанка рассказала, что во время войны уехала за границу, а ее карточка была похищена и заблокирована.

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на взыскание комиссий даже с заблокированных счетов и карт умерших лиц, сообщает Politeka.net.

Такие сообщения появились на странице банка в соцсети Facebook.

Основной проблемой является невозможность дистанционного закрытия счетов Ощадбанка, что создает трудности для находящихся за рубежом украинцев, которые не могут лично посетить отделение банка.

Одна из клиенток Ощадбанка рассказала, что во время войны уехала за границу, а ее карточка была похищена и заблокирована. Поэтому она захотела закрыть счет, но оказалось, что сделать это дистанционно невозможно. Несмотря на отсутствие доступа к карте, банк продолжает взимать комиссию за ее обслуживание.

Женщина обратилась к представителям Ощадбанка с вопросом, есть ли альтернативные способы закрытия счета:

"Я каждый месяц вношу средства за пользование карточкой, которой не пользуюсь и закрыть ее можно только в отделении банка. Я не в Украине и не имею возможности ее закрыть лично... Не понимаю, в чем проблема сделать идентификацию через "Действие", как делают это другие банки? Сейчас карту у меня похитили, я ее заблокировала и получила сообщение из банка о чем."

Подобные случаи происходят и у других клиентов Ощадбанка. Один пользователь сообщил, что со счета его умершего родственника (ушедшего из жизни еще четыре месяца назад) продолжают списывать 15 грн ежемесячно за SMS-информирование. Однако родственники, которые могли бы закрыть счет, находятся за границей и не имеют возможности приехать в Украину для оформления всех документов.

В ответ на многочисленные жалобы представители банка подтвердили, что счет можно закрыть только лично в отделении. Это могут сделать:

сам владелец счета, обратившись с соответствующим запросом;

доверенное лицо, если в доверенности указаны соответствующие возможности.

Возможность дистанционного закрытия счета в Ощадбанке отсутствует.

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