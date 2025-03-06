Согласно действующему законодательству, за нарушение предусмотрена административная ответственность, которая может привести к штрафу.

Водителям в Киеве важно тщательно выбирать тормозную жидкость, поскольку использование неправильной может повлиять на безопасность дорожного движения, что затем приведет к наказанию в виде штрафа, сообщает Politeka.net.

Стало известно, почему водителям следует внимательнее относиться к жидкостям в авто и штраф могут выписать.

Так, согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, которая может привести к штрафу.

За первое нарушение водителю придется заплатить 680 грн. В случае повторного нарушения сумма штрафа может возрасти до 850-1700 грн, а систематическое пренебрежение правилами чревато временным лишением права управления.

Эксперты предупреждают, что использование несертифицированных материалов может привести к неисправностям тормозной системы, что создает опасность аварии, а также вызывает дополнительные расходы по ремонту и штрафам.

Напомним также, что в Украине правила парковки стали более строгими. Теперь водители, которые паркуют свои автомобили в запрещенных местах, могут получить штраф до 1700 грн, а также оштрафовать на штрафплощадку.

Список мест, где парковка запрещена, включает: места, обозначенные знаком «стоянка запрещена»; тротуары, если для пешеходов оставлено менее 2 метров прохода; опасные повороты; подъемы; трамвайные пути; мосты; туннели; остановки общественного транспорта и расстояние менее 30 м от них; пешеходные переходы, с расстоянием менее 10 м; выезды и проезды; расстояние менее 50 м до железнодорожного переезда; газоны.

Источник: Автотема.

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