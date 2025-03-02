В ДТЭК уже запланировали отключение света в некоторых населенных пунктах Киевской области на следующую неделю – с 3 по 9 марта 2025 года.

Что касается графиков стабилизационных и аварийных отключений света в Киеве и Киевской области, то от "Укрэнерго" не поступало распоряжения об их применении, пишет Политека.

Но во многих населенных пунктах Киевской области отключения света все же будут, в частности, 3 и 5 марта, и в ДТЭК уже сообщили о графиках. Эти отключения будут происходить в связи с профилактическими работами в электросетях, чтобы предотвратить возможные аварии.

На территории Бородянской территориальной общины в Киевской области, как пишет Политека, на 3 марта с 8:30 до 17:00 запланировано исключение света:

в селе Берестянка по улицам Джерельная, Неизвестных Солдат и Центральная;

в селе Шибене на улицах Покровская и Шевченко.

Кроме того, 3 марта с 9:30 до 18:00 на территории Бородянской общины также не будет света на некоторых улицах в таких населенных пунктах: Бондарня, Бородянка, Вишняки, Дружня, Загальцы, Майдановка, Новая Буда, Поташня, Хатыр Гай, Язвинка.

В пределах Рокитнянской территориальной общины от ДТЭК установлен график отключения света в селе Бешево - там электроэнергии не будет 5 марта с 8:30 до 18:30.

Также ДТЭК предупреждает о запланированных отключениях света в связи с проведением ремонтных работ в Обухове на таких улицах и переулках:

Волошковая, Свободный, Уютный, Полянский 2 ж/м, Симиренко – 3 марта с 9:00 до 18:30;

Усевка – 5 марта с 9:00 до 16:30.

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