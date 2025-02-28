В этом материале вы узнаете, какие графики отключения света в Киевской области уже запланированы ДТЭК на март 2025 года.

В ДТЭК уже обнародовали некоторые графики отключения света в населенных пунктах Киевской области на март 2025 года, сообщает Политека.

28 февраля в Киеве ввели экстренные отключения света, ситуация в энергосистеме остается сложной, ситуация в энергосистеме остается сложной.

Запланированные графики отключения света в Киевской области на март 2025 состоятся из-за профилактических работ, которые должны повысить надежность электроснабжения и предупредить возможные аварии в энергосетях, пишет Политека.

На территории Дымерской общины на 1 марта 2025 запланирован график отключения света в селе Демидов на двух улицах – Независимости и Фастова – в период с 9:00 до 18:00.

Также на март 2025 года ДТЭК запланировал графики отключения света в Кагарлыкской общине в Киевской области:

1 марта с 8:30 до 18:30 состоится отключение света в селе Мировка по улицам Бориса Сокуры, Героев Украины, Мира и Молодежной;

2 марта с 8:30 до 18:30 будет отключение света в селе Новоселки по улицам Вишневая, Новая, Садовая и Шевченко.

Чтобы украинцы могли в режиме реального времени узнавать ситуацию с электроснабжением в любой из областей Украины, в частности увидеть графики отключения света в Киеве и Киевской области на март 2025 года, "Укрэнерго" запустило новое мобильное приложение для Android и iOS, которое так и называется "Укрэнерго".

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