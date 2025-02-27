Ниже вы узнаете, когда планируются отключения света в Киеве и Киевской области, и какие графики установлены на 28 февраля и 1 марта.

Отключения света в Киеве и Киевской области на 28 февраля пока не планируется, а вот на 1 марта уже установлены определенные графики ДТЭК, сообщает Политека.

От "Укрэнерго" для Киева на 28 февраля отсутствуют лимиты потребления электроэнергии, но поскольку сети повреждены в результате вражеских обстрелов, в определенных энергоузлах могут ограничивать электроснабжение в соответствии со стабилизационными графиками. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Киевской области на 1 марта запланировано в нескольких населенных пунктах разных общин, пишет Политека.

В частности, 1 марта на территории Дымерской общины запланированы профилактические работы в селе Демидов по улицам Независимости и Фастова. Из-за этого произойдет отключение света в период с 9:00 до 18:00.

Кроме того, в селах Кагарлыкской общины Киевской области также сейчас проводятся профилактические работы. График отключения света на 1 марта в селе Мировка по улицам Бориса Сокуры, Героев Украины, Мира, Молодежной – с 8:30 до 18:30.

В целом, как сообщили в "Укрэнерго", в Украине нормальный уровень потребления электроэнергии, который полностью соответствует средним сезонным показателям.

При этом в "Укрэнерго" призывают украинцев бережно использовать электроэнергию и не включать сразу несколько электроприборов высокой мощности в период с 15:00 до 19:00.

Что касается повреждений энергосистемы в результате массированных дроновых и ракетных атак со стороны рф, то в настоящее время на энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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