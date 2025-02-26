Из-за повреждений энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак в Киеве и Киевской области могут вводиться дополнительные графики отключения света.

В "ДТЭК Киевские региональные электросети" предупреждают, что на 27 февраля 2025 года в некоторых населенных пунктах области запланировано отключение электроэнергии, пишет Политека.

На территории Дымерской общины будут проводиться профилактические работы, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии в электросетях.

В четверг, 27 февраля, с 10:00 до 17:00 будут отключения света в трех населенных пунктах на некоторых улицах:

село Дымер по улицам Вербная, Гоголя, Соборная и Набережная;

в селе Козаровичи по улице Киевской;

в селе Каменка на улице Хуторская.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что 26 февраля с 16.00 до 19.00 по Украине будут применять ограничения мощностей для промышленных потребителей и бизнеса, пишет Политека. Причиной таких ограничений является поражение энергообъектов в результате дроновых и ракетных атак со стороны российских оккупантов.

График ограничений может изменяться в течение суток. Для бытовых потребителей графиков отключения света нет, но в "Укрэнерго" призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию.

Что касается графиков отключения света на 27 февраля в Киеве и Киевской области, то они также не планируются, как и в остальных областях, поскольку пока потребление электроэнергии в Украине снижается из-за потепления в некоторых регионах. Но стоит следить за информацией на сайте или официальной странице вашего облэнерго.

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