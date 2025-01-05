Заявки можно подать через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или онлайн на сайте городского совета.

В Ивано-Франковске приняли решение увеличить финансовую помощь военнослужащим , в частности тем, кто активно участвует в боевых действиях, но еще не имеет официального статуса участника боевых действий (УБД) и льгот на коммунальные услуги.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

С 1 января 2025 года размер выплат увеличится до 5 тысяч гривен, что на 2 тысячи больше, чем предыдущая сумма. По словам Марцинкива, в 2024 году такую ​​помощь получат 479 военнослужащих, а общая сумма выплат составит 2 319 000 гривен.

Для того чтобы воспользоваться этой помощью, военные должны предоставить справку об участии в боевых действиях. Заявки можно подать через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или онлайн на сайте городского совета.

Кроме того, местный бюджет будет покрывать 25% стоимости коммунальных услуг для военнослужащих, имеющих статус УБД, а остальные — 75% будет компенсировать государство.

Также Politeka писала о том, что в Костопольском райсуде Ровенской области рассмотрели дело, связанное с массовым бегством военнослужащих с места их дислокации.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда 16 солдат бежали изо рты, большинство из которых недавно вернулись после самовольного покидания воинской части. На территории Ровенщины создали сводную роту, большинство личного состава которой состояло из военнослужащих, недавно вернувшихся после СЗЧ.

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