Несмотря на постоянный тариф на доставку, суммы в платежках могут существенно варьироваться в зависимости от объемов использованного газа.

С начала 2025 года в Украине всем потребителям перечислили суммы в платежках за доставку газа.

Хотя сам тариф остался без изменений, обновленный объем потребления газа, за который начисляются платежи, может изменить ежемесячную сумму.

Украинцы платят за доставку газа ежемесячно, даже если фактически не пользуются газом, но подключены к газовым сетям. Расчет производится по формуле: средний месячный объем потребления умножается на тариф оператора газораспределительных сетей (ГРМ).

Стоимость доставки газа зависит от ряда факторов, в частности:

протяженности сетей;

количества потребителей;

состояния и оборудование сетей;

уровня зарплат работников

К примеру, в Полтавской области клиенты "Кременчуггаз" платят 0,552 грн за доставку кубометра, тогда как у "Гадячгаза" тариф составляет 2,388 грн за кубометр. Хотя стоимость самого газа в обоих городах одинакова – 7,96 грн, разница в стоимости доставки достигает 4,3 раза.

Объем учитывается за газовый год (с октября по сентябрь). Например, в 2024 году платежки учитывали объемы потребления с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025 году расчет будет производиться на основе потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го.

Рассмотрим несколько ситуаций:

Семья, которая за газовый год 2022/2023 потребила 1000 кубометров газа: Среднее ежемесячное потребление – 83,33 кубометра.

Стоимость доставки для клиентов: "Годячгаз" - 199 грн. "Кременчуггаз" - 46 грн.

Если потребление выросло на 30%: Новый ежемесячный объем – 108,33 кубометра.

Платежки возрастут: В Гадяче - со 199 до 258,69 грн. В Кременчуге - с 46 до 59,79 грн.

Если потребление уменьшилось на 30%: Новый ежемесячный объем – 58,33 кубометра.

Платежки снизятся: В Гадяче - со 199 до 139,29 грн. В Кременчуге - с 46 до 32,19 грн.



Несмотря на постоянный тариф на доставку, суммы в платежках могут существенно варьироваться в зависимости от объемов использованного газа. Поэтому важно учитывать эти изменения при планировании затрат на энергоресурсы.

Источник: OBOZ.UA

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