Цены бьют рекорды, но долго сохраняться такими не смогут, поскольку местный потребитель просто не может себе позволить их приобрести.

Цены на яблоки в Украине достигли рекордных значений, но долго удерживаться на таком уровне не смогут, ведь местные потребители просто не могут себе позволить их.

Об этом сообщил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий. В то же время на экспортном рынке высокие цены имеют шансы оставаться стабильными.

По его словам, часть международных контрактов на поставку яблок уже исполнена, поэтому стоимость этого фрукта постепенно начнет снижаться.

"У многих садоводов сегодня возникает вопрос: теперь ли навсегда высокие цены? Я думаю, что с макроэкономической точки зрения рынок сегодня очень перегрет", – говорит Гуржий.

В этом году цены на яблоки в Украине достигли самого высокого уровня за последние семь лет. Это частично обусловлено уменьшением глобального сбора апельсинов, что привело к росту цен на сочные концентраты, в частности яблочные.

Так, на выставке Anuga-2023 цена на яблочный концентрат выросла на $400–500 за тонну. Из-за дефицита апельсиновой субстанции переработчики начали чаще заменять ее на яблочную, что повлекло за собой маркетинговый взрыв.

Интересно, что многие контракты на поставку яблок сейчас заключаются с учетом ожидаемого роста цен. Некоторые переработчики, которые не могут выполнить ранее заключенные заказы, вынуждены предлагать садоводам значительно более высокую оплату. это уже происходит в Польше.

Источник: AgroTimes.

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