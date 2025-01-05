Цены на яблоки в Украине достигли рекордных значений, но долго удерживаться на таком уровне не смогут, ведь местные потребители просто не могут себе позволить их.

Об этом сообщил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий. В то же время на экспортном рынке высокие цены имеют шансы оставаться стабильными.

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По его словам, часть международных контрактов на поставку яблок уже исполнена, поэтому стоимость этого фрукта постепенно начнет снижаться.

"У многих садоводов сегодня возникает вопрос: теперь ли навсегда высокие цены? Я думаю, что с макроэкономической точки зрения рынок сегодня очень перегрет", – говорит Гуржий.

В этом году цены на яблоки в Украине достигли самого высокого уровня за последние семь лет. Это частично обусловлено уменьшением глобального сбора апельсинов, что привело к росту цен на сочные концентраты, в частности яблочные.

яблоки

Так, на выставке Anuga-2023 цена на яблочный концентрат выросла на $400–500 за тонну. Из-за дефицита апельсиновой субстанции переработчики начали чаще заменять ее на яблочную, что повлекло за собой маркетинговый взрыв.

Интересно, что многие контракты на поставку яблок сейчас заключаются с учетом ожидаемого роста цен. Некоторые переработчики, которые не могут выполнить ранее заключенные заказы, вынуждены предлагать садоводам значительно более высокую оплату. это уже происходит в Польше.

Источник: AgroTimes.

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