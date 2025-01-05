Что нужно знать каждому знаку зодиака о неделе с 6 по 12 января, по мнению таролога, появился гороскоп.

Гороскоп Таро на 6-12 января 2025 года показывает, что для каждого знака зодиака произойдут интригующие вещи.

Советы таролога на первую полную неделю 2025 года для каждого знака зодиака.

Рыцарь Пентаклей появляется для коллектива, давая нам знать, что упорный труд окупится решительным и сильным принятием решений .

Так что решите, чего вы хотите достичь на этой неделе и на следующей — и дерзайте!

Теперь давайте взглянем на гороскоп по картам Таро для каждого знака зодиака с 6 по 12 января 2025 года.

Гороскоп Таро на неделю для каждого знака зодиака с 6 по 12 января 2025 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро недели Овен: Король Мечей

Овен, Король Мечей, представляет вас и вашу психику на этой неделе. Не отступайте от выбранного пути, даже если скептики вылезут из ниоткуда и попытаются заставить вас почувствовать, что вы не знаете, что делаете.

Король Мечей может поглощать новые знания с молниеносной скоростью, и вы тоже можете на этой неделе. Поверьте этому, и ваши новаторские пути никогда не натолкнутся на скучный шлак.

Работа с павлиньей рудой, которая, как считается, отталкивает негатив, поможет вам принять мужественную сторону своей личности без каких-либо ограничений.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро недели Телец: Десятка Мечей

Телец, на этой неделе Десятка Мечей появляется для вас как карта-предупреждение. Есть ли в вашем окружении проблемные люди, которые только и ждут, чтобы вонзить свой кинжал вам в спину? Или, может быть, вы поселились в токсичной среде, которая не даст вам расти и процветать.

Это не должно быть удручающим посланием. Вместо этого Десятка Мечей призывает к быстрым действиям по изменению динамики и защите себя.

Слова имеют силу, и вам следует держать свои секреты близко к груди на этой неделе. Работа с обсидианом может защитить ваш дух на этой неделе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро недели Близнецы: Мир

Близнецы, карта старшего аркана Мир, является прекрасным предзнаменованием необыкновенных дней и осуществления ваших замыслов.

Вам также рекомендуется ставить перед собой четкие цели на будущее, чтобы вы могли направить свои таланты туда, где они больше всего нужны, и проявить именно то, чего вы хотите.

Неопределенность не поможет вам на этой неделе. Работа с Peacock Ore, чтобы помочь вам открыть коронную чакру и улучшить восприятие, будет полезна на этой неделе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро недели «Рак»: Восьмерка Мечей

Рак, Восьмерка Мечей — предостерегающая карта, призывающая вас открыть в себе силу и способность принять истину, какой бы она ни была и в какой бы ситуации она ни была.

Правда действительно освобождает человека, потому что она немедленно обостряет его ум и способность решать проблемы, а не держит его в неведении и не заставляет чувствовать себя беспомощным или потерянным.

Восьмерка Мечей также подчеркивает потенциал манипулятивных людей в вашем окружении, которые могут пустить вам пыль в глаза, чтобы вытянуть из вас что-то ценное. Работа с прозрачным кварцем может принести вам ясность, которая вам нужна на этой неделе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро недели «Лев»: Восьмерка Пентаклей

Лев, Восьмерка Пентаклей — ваша карта Таро на неделю, которая служит напоминанием о колоссальной силе и таланте внутри вас. Настройтесь на нее, чтобы создать что-то действительно чудесное.

Не позволяйте внешним силам запугать вас или сказать, что ваша работа менее значима, чем чья-то другая. Это нисколько не соответствует действительности.

Все сложится, чтобы создать для вас гармоничное и богатое будущее, если вы верите в себя, свои дары и таланты. Продолжайте уверенно идти вперед.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро недели Дева: Паж Мечей

Дева, Паж Мечей — предостерегающая карта, особенно для вашей личной жизни. Если вы общаетесь с кем-то новым, кто, как вам кажется, полон прекрасных идей и милого товарищества, попробуйте замедлиться и глубже заглянуть под его личность.

Подумайте о том, чтобы задать глубокие вопросы, чтобы определить, кто они на самом деле и совпадают ли ваши ценности и видение будущего.

Не сдавайтесь, если вы изучаете что-то новое и сложное, будь то программирование, кулинария, столярное дело и т. д. Вы довольно быстро достигнете этого, если будете продолжать в том же духе!

На этой неделе вам рекомендуется работать с голубой яшмой, чтобы успокоить свой разум и раскрыть воображение.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро недели Весы: Рыцарь Мечей

Весы, Рыцарь Мечей — это напоминание о том, что все слова и отсутствие действий ни к чему не приведут. Поэтому вы должны внести свой вклад и объединить эти два компонента, чтобы отметить вехи на пути к вашим целям.

Рыцарь также представляет любовный интерес, который является именно тем, что вы искали. Не отвергайте их, если есть недопонимание или конфликт. Каждый растет и развивается, как и вы на протяжении многих лет. Если вы нашли кого-то, достойного вашего времени, позвольте вашим отношениям и индивидуальным личностям расти вместе.

Работа с прозрачным кварцем принесет вам ясность и сосредоточенность, которые вам так необходимы на этой неделе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро недели «Скорпион»: Рыцарь Пентаклей

Скорпион, Рыцарь Пентаклей призывает вас быть более осторожными в том, куда вы тратите свои деньги и как вы инвестируете свое время и энергию. Не каждое семя стоит того, чтобы его лелеять, особенно если оно того рода, из которого вырастают сорняки.

Тем не менее, некоторые усилия на первый взгляд могут показаться слишком большими, но на самом деле они оказались именно тем, что требовалось для создания чего-то великолепного, неземного и по-настоящему ценного.

Нахождение правильного баланса поможет вам привнести в свою жизнь нечто прекрасное.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро недели Стрельца: Дьявол

Стрелец, Дьявол — это напоминание о том, что любые оковы, которые вы можете чувствовать вокруг своей души, в своей жизни или времени, — это иллюзия. Вы можете выбрать уход, если осознаете, что вас эксплуатируют или причиняют вам вред.

Вступая в новый год, подумайте о любых отношениях, жизненных ситуациях, работе или долгах, которые вас сдерживают. Затем начните планировать действенные шаги, чтобы улучшить эту ситуацию для себя или полностью избавиться от нее.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро недели Козерог: Рыцарь Кубков

Козерог, Рыцарь Кубков, напоминает вам, что у вас тоже есть эмоциональный ландшафт, который нужно развивать, чтобы вы могли быть эмоционально разумными. Только тогда вы сможете принимать сильные решения, которые помогут вам покорять горы. В конце концов, зачем вообще покорять гору, если вы не вкладываетесь эмоционально в результат?

Каждая достойная цель имеет движущее эмоциональное ядро. Если его нет, достижение цели может ощущаться пустым и неудовлетворительным.

Рыцарь Кубков напоминает вам о необходимости выбирать собственное приключение, а не просто гоняться за чужими мечтами.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро недели Водолей: Паж Мечей

Водолей, Паж Мечей здесь, чтобы разбудить вас на этой неделе! Будьте начеку для вдохновляющих событий и важных указаний от вселенной.

Начните год на сильной ноге, запланировав время, чтобы быстро закончить свои проекты, домашние дела и другие обязанности. Вы поймете, сколько промедления, основанного на страхе, могут заставить вас потерять!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро недели Рыбы: Шестерка Мечей

Рыбы, у вас на этой неделе потрясающая карта Таро: Шестерка Мечей. Она говорит о путешествиях и пунктах назначения, которые приносят покой вашей душе.

Если вы собираетесь отправиться на медитационный ретрит или в отпуск, ждите прекрасных дней. Некоторые из вас могут даже открыть для себя духовную истину, которая принесет мир и исцеление вашему сердцу.

Потратьте немного времени на ведение дневника на этой неделе, чтобы использовать слова для прояснения своей души. Вы также можете работать с Тигровым глазом, чтобы помочь себе усилить свои усилия посредством повышения ясности ума.

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