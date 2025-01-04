Теперь каждый клиент украинских банков должен быть осторожным, ведь даже обычные сделки могут вызвать подозрение в финансовых учреждениях.

В Украине в 2025 году банки снова ужесточили требования к финансовому мониторингу клиентских операций, что может привести к блокированию счетов без предупреждения.

По данным Национального банка Украины, банки обязаны проверять и блокировать операции, которые выглядят рискованными или подозрительными. Это позволяет банкам предотвращать финансовые преступления, такие как отмывание денег или финансирование терроризма, но также создает дополнительные трудности для обычных клиентов.

Какие операции могут вызвать подозрение у банков?

Операции, через которые ваш счет могут заблокировать, включают частые снятия наличных со счета — более трех раз в месяц, а также быстро погашаемые многочисленные кредиты в наличной форме. Кроме того, банковские учреждения настораживают ситуации, когда зарплата клиента значительно превышает средний уровень доходов в регионе или когда есть подозрение, что клиент может пытаться легализовать незаконные доходы. Отмечается также, что опасными могут быть операции, связанные с передачей права управления счетом третьим лицам (кроме депозитов) и использование утраченных документов для открытия счетов или операций.

В этот перечень подозрительных операций также входят крупные операции с наличными деньгами, которые не соответствуют финансовому состоянию клиента или регулярно осуществляются в крупных суммах, даже если соответствуют доходам. Если сумма сделки превышает 400 тыс. грн, банк обязательно проверяет источник денег. Для меньших сумм используется рискоориентированный подход. Под подозрение также попадают транзакции, связанные с криптовалютой, выигрышами в казино, наличными деньгами, а также переводы от чиновников или политически значимых лиц.

В Нацбанке советуют клиентам быть осмотрительными и иметь документы, которые могут подтвердить законность финансовых операций.

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