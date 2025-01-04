С 1 января 2025 года в Украине выросла стоимость оформления ID-карт, загранпаспортов и вида на жительство

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Государственная миграционная служба Украины сообщила о повышении стоимости оформления биометрических документов, что связано с ростом цен на бланки, введенным ГП "Полиграфический комбинат "Украина"".

Паспорт гражданина Украины (ID-карта):

Первое оформление – бесплатно.

До 20 рабочих дней – 558 грн.

До 10 рабочих дней – 928 грн.

Загранпаспорт:

До 20 рабочих дней – 1042 грн.

До 7 рабочих дней – 1682 грн.

Вид на жительство:

Постоянное проживание – 1175 грн.

Временное проживание – 1080 грн.

Граждане, уплатившие административные услуги и подавшие заявления до 31 декабря 2024 года, получат документы по старым тарифам. При уплате без подачи заявления необходимо будет доплатить согласно новым расценкам на момент обращения.

Обратите внимание, что с 1 января в Украине вводятся важные изменения:

Для водителей : начинают действовать новые правила пересечения границы, предусматривающие изменения в оформлении страхового сертификата "Зеленая карта".

: начинают действовать новые правила пересечения границы, предусматривающие изменения в оформлении страхового сертификата "Зеленая карта". Для предпринимателей бизнес, расположенный в малых населенных пунктах, обязан обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг в безналичной форме.

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