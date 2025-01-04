С 1 января 2025 года в Украине выросла стоимость оформления ID-карт, загранпаспортов и вида на жительство
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.
Государственная миграционная служба Украины сообщила о повышении стоимости оформления биометрических документов, что связано с ростом цен на бланки, введенным ГП "Полиграфический комбинат "Украина"".
Паспорт гражданина Украины (ID-карта):
- Первое оформление – бесплатно.
- До 20 рабочих дней – 558 грн.
- До 10 рабочих дней – 928 грн.
Загранпаспорт:
- До 20 рабочих дней – 1042 грн.
- До 7 рабочих дней – 1682 грн.
Вид на жительство:
- Постоянное проживание – 1175 грн.
- Временное проживание – 1080 грн.
Граждане, уплатившие административные услуги и подавшие заявления до 31 декабря 2024 года, получат документы по старым тарифам. При уплате без подачи заявления необходимо будет доплатить согласно новым расценкам на момент обращения.
Обратите внимание, что с 1 января в Украине вводятся важные изменения:
- Для водителей : начинают действовать новые правила пересечения границы, предусматривающие изменения в оформлении страхового сертификата "Зеленая карта".
- Для предпринимателей бизнес, расположенный в малых населенных пунктах, обязан обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг в безналичной форме.
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