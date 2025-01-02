В Государственном бюджете Украины на 2025 год не предусмотрено повышение прожиточного минимума – таким образом, показатели на следующий год будут оставаться на уровне текущего года.

Соответствующий проект бюджета был утвержден Верховной Радой 19 ноября.

Прожиточный минимум на одного человека в течение всего 2025 года составит 2920 гривен. Для основных социальных и демографических групп населения установлены следующие показатели прожиточного минимума:

для детей до 6 лет – 2563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

для трудоспособных лиц – 3028 гривен;

для трудоспособных, на которых рассчитывается базовый размер должностного оклада судьи – 2102 гривны;

для работников других государственных органов, чья оплата труда регулируется специальными законами, а также для работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

для прокуроров окружной прокуратуры – 1600 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность (в частности, пенсионеров) – 2361 гривна;

для людей, потерявших трудоспособность и проживающих на территориях с радиоактивным загрязнением, в том числе по судебным решениям – 1600 гривен.

При этом в 2025 году цены на продукты Украины будут оказывать решающее влияние на инфляцию. Ее темпы будут зависеть от урожая – если он окажется низким, рост потребительских цен снова превысит 10%. В такой ситуации продолжат быстро дорожать и продукты питания.

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