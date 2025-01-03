В Украине вступает в силу новый закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное хранение и обращение древесины; документ уже направлен на подпись президенту.

Уголовная ответственность будет касаться тех украинцев , которые незаконно вырубают или повреждают деревья и кустарники.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, Максим Павлюк, подчеркнул, что новые правила не направлены против простых граждан, а адресованы именно «черным лесорубам» и незаконным пилорамам. , которые используют дрова для отопления своих домов, не должны беспокоиться об уголовной ответственности за их хранение без документов.

Основная цель закона – это борьба с незаконным оборотом древесины, а не дров. Это, в первую очередь, разные изделия, доски, брусья и прочее. Согласно новому законодательству граждане могут хранить дрова для собственного использования без документов. Однако если хранение древесины превысит определенное количество или ее стоимость превысит 30 тысяч гривен, владелец может понести серьезные последствия.

Законопроект предусматривает следующие штрафы: если стоимость древесины превышает 30 тысяч гривен – штраф от 34 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы до 3 лет. Если стоимость древесины свыше 90 тысяч гривен – штраф от 170 до 425 тысяч гривен или лишение свободы от 5 до 7 лет. За ущерб, причиненный деревьям в парках, скверах или заповедниках, штраф может составлять от 85 до 170 тысяч гривен.

Владельцы дров должны иметь документы, подтверждающие законность их приобретения. Это могут быть квитанции, чеки или накладные, подтверждающие источник происхождения древесины.

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