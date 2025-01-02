В государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрена ежемесячная доплата для пенсионеров.

Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее доплату постоянно работающим в Чернобыльской зоне неработающим пенсионерам в размере 2361 гривна с 2025 года.

Это утверждено постановлением от 27 декабря 2024 г. № 1524.

Для получения доплаты необходимо подтвердить факт проживания в зоне отселения по состоянию на 26 апреля 1986 или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года.

Если в Едином государственном демографическом реестре, Реестре территориального общества или других государственных реестрах отсутствуют необходимые данные, факт проживания может быть подтвержден Пенсионным фондом по следующим условиям:

Лицо имеет статус пострадавшей от Чернобыльской катастрофы;

В Едином государственном демографическом реестре или ведомственной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения об изменении места жительства после 1 января 1993 года.

Стоит напомнить, что в государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрена ежемесячная доплата для пенсионеров-чернобыльцев.

Согласно документу, доплата будет предоставляться неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и зоне гарантированного добровольного отселения, при условии, что они проживали или работали в этих районах по состоянию на 26 апреля 1986 или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Размер доплаты за проживание в указанных зонах составляет 2361 грн.

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