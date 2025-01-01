На самом же деле дом не получил никаких повреждений и был демонтирован еще до начала войны, а правоустанавливающие документы на него вообще отсутствуют.

На Харьковщине будут судить мошенниц, которые пытались присвоить средства из государственного бюджета через программу "євідновлення".

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В суд направлен вывинительный акт против трех жителей Изюма, обвиняемых в попытке обмануть государство и получить компенсацию за восстановление жилья, разрушенного во время войны.

Следствие установило, что в течение последних двух лет две государственные регистраторы и одна местная жительница организовали схему мошенничества, по которой пытались незаконно завладеть средствами, выплаченными на восстановление разрушенных объектов в рамках программы «восстановление».

По данным прокуратуры женщины подготовили поддельные документы о якобы разрушенном результате обстрелов территории дома Оскольской ТГ Изюмского района. На самом же деле дом не получил никаких повреждений и был демонтирован еще до начала войны, а правоустанавливающие документы на него вообще отсутствуют. Несмотря на это, мошенницы требовали зарегистрировать право собственности на этот объект и из-за фальшивых сведений получили сертификат на компенсацию в размере более 1,5 млн грн.

Теперь женщины предстанут перед судом в Дзержинском районном суде Харькова. За свои действия они могут получить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.