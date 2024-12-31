Рост спроса на доступные продукты, в частности хлеб и картофель, приводит к их удорожанию.

В 2025 году стоимость продуктов питания в Украине будет определяться урожайностью, уровнем инфляции и покупательной способностью населения.

Экономист Олег Пендзин в комментарии СМИ отметил, что по прогнозам, учтенным в бюджете Украины на 2025 год, уровень инфляции будет составлять 9,5%. Однако этот показатель общий, и отдельные группы товаров будут реагировать на экономические изменения по-разному.

Спрос на дорогие продукты, например мясо или сыры, постепенно снижается. Например, в 2024 году цены на мясо выросли всего на 2%, тогда как общая продовольственная корзина подорожала на 14-15%. Это объясняется тем, что люди с ограниченными доходами предпочитают более дешевые товары, отмечает экономист.

Рост спроса на доступные продукты, в частности хлеб и картофель, приводит к их удорожанию. Так, в 2024 году цены на хлеб повысились на 15%, а картофель подорожал почти на 30%. По словам Олега Пендзина, в 2025 году следует ожидать следующие изменения:

Овощи и картофель : к весне 2025 их цены могут вырасти еще на 30-50%. Однако с появлением первых овощей из открытого грунта стоимость начнет снижаться.

: к весне 2025 их цены могут вырасти еще на 30-50%. Однако с появлением первых овощей из открытого грунта стоимость начнет снижаться. Хлеб и молочные продукты : подорожают на 10-15% в зависимости от стоимости сырья.

: подорожают на 10-15% в зависимости от стоимости сырья. Мясо : будет оставаться относительно стабильным, с подорожанием всего на 2-5% из-за низкого спроса.

"Мы наблюдаем, что более дешевые продукты, такие как картофель или овощи, растут в цене быстрее, чем дорогие. Это свидетельствует о реальной покупательной способности украинцев", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что импортные товары, такие как овощи или фрукты могут частично сдерживать рост цен. В то же время курс гривны не будет оказывать существенного влияния на общую ситуацию.

"Колебания валютного курса в основном будут сказываться на стоимости импортной рыбы, которая занимает небольшую долю в рационе украинцев. В целом, курс гривны остается стабильным, поэтому серьезных изменений здесь не предвидится", – добавляет экономист.

Сезонность остается одним из главных факторов формирования цен в 2025 году. В начале года ожидается дальнейший рост цен на овощи из хранилищ. Однако, с мая, когда на рынке появится новый урожай, стоимость начнет снижаться.

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