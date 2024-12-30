В начале 2025 года резкого обесценивания гривны не будет, а процесс будет продолжаться постепенно.

Национальный банк Украины, который в конце 2024 года разрешил постепенную девальвацию гривны, вероятно, будет продолжать поддерживать курс в пределах, определенных бюджетом.

Большинство аналитиков и Кабинет Министров спрогнозировали средний курс доллара в 2025 году.

Следует отметить, что прогнозируемый курс 45 грн/$ – это средний показатель за год. Это значит, что в начале 2025 года резкого обесценивания гривны не будет, а процесс будет продолжаться постепенно. Для сравнения, 2024 год начался с курсом 37,55 грн/$, а к концу декабря доллар вырос до 41,99 грн/$, что составляет девальвацию на 11,8%. Чтобы достичь прогнозируемых 45 грн/$ в 2025 году, гривна должна потерять еще 7,1%.

Важным остается вопрос компенсации этого обесценения из-за повышения зарплат и пенсий. Если рост будет соответствовать темпам девальвации и инфляции, это сможет смягчить влияние роста курса доллара на благосостояние населения.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2025 году курс доллара достигнет 45 грн/$, а в 2026-м – 46,8 грн/$. Эти прогнозы основываются на текущих реалиях и могут быть пересмотрены, если, например, война завершится раньше.

Правительство в Бюджетной резолюции предусмотрело курс доллара в 2025 году на уровне 45 грн/$, а в 2026-м – 46,5 грн/$. Однако в 2027 году прогнозируется укрепление гривны до 46,4 грн/$.

Консенсус-прогноз, опубликованный Министерством экономического развития, предполагает рост курса доллара в 2025 году до 42,7 грн/$. Однако эти данные, сформированные еще в апреле 2024 года, могут быть устаревшими, поскольку многие аналитики пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения из-за затяжного характера войны.

Хотя курс доллара прогнозируемо будет расти, ситуация остается контролируемой. Ключевым остается вопрос адаптации доходов граждан к новым реалиям. В случае стабилизации политической ситуации и восстановления экономики курс доллара может снизиться уже после 2027 года.

Источник: OBOZ.UA

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