Украинцы могут лишиться права на субсидию в случае, если один из членов домохозяйства переедет за границу более 60 дней.

Об этом говорится в информации Пенсионного фонда.

Что происходит с субсидией при выезде за границу?

Если член домохозяйства уехал за границу на длительное время, его доходы не учитываются при расчете субсидии. Это также означает, что на такое лицо не распространяются социальные нормы, учитываемые при определении размера пособия по оплате жилья и коммунальных услуг.

В случае, если субсидия была начислена за счет доходов лица, действительно выехавшего за границу, выплаты прекращаются. Более того, нужно будет выплаченные суммы вернуть в государство.

Как избежать потери субсидии?

Украинцы обязаны сообщить Пенсионному фонду о выезде члена домохозяйства за границу в течение 30 дней с момента его выезда. При игнорировании этой обязанности субсидия автоматически отменяется.

Важно! Возобновить выплаты можно, подав новую заявку. Это возможно в начале отопительного или неотапливаемого сезона в зависимости от времени обращения.

Также Politeka писала о том, что украинские пенсионеры, работавшие в определенных областях и имеющие низкий уровень дохода, смогут не платить за коммунальные услуги.

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