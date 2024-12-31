Бендерики – это традиционное украинское блюдо в виде сложенных в треугольник блинов с мясом, и звезда "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом их приготовления.

Победительница четырнадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как приготовить вкуснейшие бендерики с курицей и грибами.

Для теста на блины звезда "Мастер Шеф" берет:

молоко - 200 г

яйца – 2 шт.

вода (кипяток) - 150 г

сода – 0,5 ч. л.

мука – 3-4 ст.л.

масло подсолнечное – 2 ст.л.

соль - щепотка

Для начинки бендериков "Мастер Шеф" Наталья Никишина использовала:

куриное филе бедра – 500 г

грибы (шампиньоны и вешенки) - по 100 г

лук – 1 шт.

крем-сыр – по вкусу

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит начинку. Грибы зачищаем, шампиньоны нарезаем маленькими кусочками, а вешенки просто разделяем на волокна. Лук и курицу нарезаем кубиками среднего размера.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла начинаем жарить лук, добавляем грибы и жарим несколько минут. Далее добавляем курицу, солим, приправляем специями и жарим еще две-три минуты.

Чтобы приготовить тесто для блинов сперва смешиваем яйца с молоком. Затем всыпаем муку, добавляем кипяток с содой и хорошо перемешиваем. В конце добавляем соль, растительное масло и еще раз перемешиваем тесто. Жарим блины на разогретой сухой сковороде, как обычно.

Готовый блин "Мастер Шеф" Наталья Никишина разрезает пополам, немного подворачивает округлую сторону, добавляет немного крем-сыра, начинку и заворачивает в треугольник, как на видео. Так же формируем остальные бендерики и обжариваем их на сливочном масле до золотистости.

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