Победительница четырнадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как приготовить вкуснейшие бендерики с курицей и грибами.
Для теста на блины звезда "Мастер Шеф" берет:
- молоко - 200 г
- яйца – 2 шт.
- вода (кипяток) - 150 г
- сода – 0,5 ч. л.
- мука – 3-4 ст.л.
- масло подсолнечное – 2 ст.л.
- соль - щепотка
Для начинки бендериков "Мастер Шеф" Наталья Никишина использовала:
- куриное филе бедра – 500 г
- грибы (шампиньоны и вешенки) - по 100 г
- лук – 1 шт.
- крем-сыр – по вкусу
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу
Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит начинку. Грибы зачищаем, шампиньоны нарезаем маленькими кусочками, а вешенки просто разделяем на волокна. Лук и курицу нарезаем кубиками среднего размера.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла начинаем жарить лук, добавляем грибы и жарим несколько минут. Далее добавляем курицу, солим, приправляем специями и жарим еще две-три минуты.
Чтобы приготовить тесто для блинов сперва смешиваем яйца с молоком. Затем всыпаем муку, добавляем кипяток с содой и хорошо перемешиваем. В конце добавляем соль, растительное масло и еще раз перемешиваем тесто. Жарим блины на разогретой сухой сковороде, как обычно.
Готовый блин "Мастер Шеф" Наталья Никишина разрезает пополам, немного подворачивает округлую сторону, добавляет немного крем-сыра, начинку и заворачивает в треугольник, как на видео. Так же формируем остальные бендерики и обжариваем их на сливочном масле до золотистости.
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