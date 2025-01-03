Если наследники не обращаются к нотариусу в течение указанных шести месяцев, местные власти вправе обратиться в суд с заявлением о признании наследства отумершим.

В случае, если наследники в Украине не вступают в наследство, территориальная община может получить право на имущество, в частности, на квартиру, которая не была принята.



Об этом в комментарии УНИАН рассказал юрист бывший депутат Киевоблсовета и адвокат Роман Симутин. По его словам, органы местного самоуправления могут даже пытаться незаконно распоряжаться таким имуществом до решения суда.

Согласно законодательству, наследники имеют шесть месяцев для того, чтобы подать заявление на принятие наследства в нотариус после смерти наследодателя. Это стандартный термин для открытия наследственного дела. Если наследник не смог сделать это вовремя по уважительным причинам, например из-за болезни, выезда за границу или боевых действий, суд может предоставить дополнительное время для подачи заявления, даже через несколько лет после смерти наследодателя. Но выезд за границу не является автоматически достаточным основанием для продления срока.

Если наследники не обращаются к нотариусу в течение указанных шести месяцев, местные власти вправе обратиться в суд с заявлением о признании наследства отумершим. Это означает, что имущество может стать собственностью территориального общества, но не ранее чем через год после смерти наследодателя.

"В практике бывают случаи, когда местные власти решением исполкома передают квартиру во временное пользование, а затем обращаются в суд. Это не предусмотрено законом. Закон определяет, что для сохранения имущества принимать меры по его охране имеет нотариус", - добавляет адвокат.

Однако, если в процессе судебной тяжбы появляется наследник, заявляющий о своем праве на наследство, он может быть вовлечен в судебный процесс как заинтересованное лицо. В таком случае суд может остановить дело о признании наследства отумершим и предоставить наследнику дополнительный срок для принятия наследства. Если дополнительный срок будет предоставлен, орган местного самоуправления не сможет получить право на наследство.

Если же наследство уже было признано вымершим, и позже появился наследник, он может подать иск о возврате имущества. Однако процесс возврата может быть сложным, и будет зависеть от обстоятельств, в частности от того, когда именно наследник узнал о наследстве и почему он пропустил срок для вступления в наследство.

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