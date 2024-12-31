"Мимоза" – очень популярный среди украинцев праздничный салат, но суперфиналистка "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как сделать его еще вкуснее.

Звезда тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась улучшенным рецептом салата "Мимоза" с домашним майонезом на основе авокадо.

Для приготовления праздничной версии салата "Мимоза" звезда "Мастер Шеф" использовала следующие ингредиенты:

картофель – 3 шт.

яйца – 3 шт.

морковь – 1 шт.

зеленый лук - пучок

плавленые сырки сливочные - 2 шт.

лосось в собственном соке – 1 банка (500 мл)

Для авокадо-майонеза "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:

180 г растительного масла

1 яйцо (сырое)

1 ч.л. горчицы (дижонской или острой)

1 спелое авокадо

1-2 ст.л. лимонного сока

соль, молотый перец, сахар – по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит майонез, просто перебивая все ингредиенты блендером до однородности.

Яйца, картофель и морковь отвариваем до готовности. Когда остынут, чистим и отдельно натираем на терке. С консервированного лосося, если есть, сливаем лишнюю жидкость, а рыбу разминаем вилкой. Перья зеленого лука мелко нарезаем.

На дно формы "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает слой картофеля, подсаливает его и смазывает майонезом. Второй слой – лосось, и снова смазываем майонезом. Далее зеленый лук, натертые плавленые сырки, морковь и снова майонез. Сверху натираем яйца и распределяем по поверхности салата.

Чтобы "Мимоза" настоялась, звезда "Мастер Шеф" оставляет салат в форме на ночь в холодильнике. Перед подачей снимаем кольцо и по желанию украшаем салат икрой или просто зеленью.

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