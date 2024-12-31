Звезда тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась улучшенным рецептом салата "Мимоза" с домашним майонезом на основе авокадо.
Для приготовления праздничной версии салата "Мимоза" звезда "Мастер Шеф" использовала следующие ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- зеленый лук - пучок
- плавленые сырки сливочные - 2 шт.
- лосось в собственном соке – 1 банка (500 мл)
Для авокадо-майонеза "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:
- 180 г растительного масла
- 1 яйцо (сырое)
- 1 ч.л. горчицы (дижонской или острой)
- 1 спелое авокадо
- 1-2 ст.л. лимонного сока
- соль, молотый перец, сахар – по вкусу
Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит майонез, просто перебивая все ингредиенты блендером до однородности.
Яйца, картофель и морковь отвариваем до готовности. Когда остынут, чистим и отдельно натираем на терке. С консервированного лосося, если есть, сливаем лишнюю жидкость, а рыбу разминаем вилкой. Перья зеленого лука мелко нарезаем.
На дно формы "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает слой картофеля, подсаливает его и смазывает майонезом. Второй слой – лосось, и снова смазываем майонезом. Далее зеленый лук, натертые плавленые сырки, морковь и снова майонез. Сверху натираем яйца и распределяем по поверхности салата.
Чтобы "Мимоза" настоялась, звезда "Мастер Шеф" оставляет салат в форме на ночь в холодильнике. Перед подачей снимаем кольцо и по желанию украшаем салат икрой или просто зеленью.
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