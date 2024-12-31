Звезда тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась улучшенным рецептом салата "Мимоза" с домашним майонезом на основе авокадо.

Для приготовления праздничной версии салата "Мимоза" звезда "Мастер Шеф" использовала следующие ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • зеленый лук - пучок
  • плавленые сырки сливочные - 2 шт.
  • лосось в собственном соке – 1 банка (500 мл)

Для авокадо-майонеза "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:

  • 180 г растительного масла
  • 1 яйцо (сырое)
  • 1 ч.л. горчицы (дижонской или острой)
  • 1 спелое авокадо
  • 1-2 ст.л. лимонного сока
  • соль, молотый перец, сахар – по вкусу

салат

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит майонез, просто перебивая все ингредиенты блендером до однородности.

Яйца, картофель и морковь отвариваем до готовности. Когда остынут, чистим и отдельно натираем на терке. С консервированного лосося, если есть, сливаем лишнюю жидкость, а рыбу разминаем вилкой. Перья зеленого лука мелко нарезаем.

На дно формы "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает слой картофеля, подсаливает его и смазывает майонезом. Второй слой – лосось, и снова смазываем майонезом. Далее зеленый лук, натертые плавленые сырки, морковь и снова майонез. Сверху натираем яйца и распределяем по поверхности салата.

Чтобы "Мимоза" настоялась, звезда "Мастер Шеф" оставляет салат в форме на ночь в холодильнике. Перед подачей снимаем кольцо и по желанию украшаем салат икрой или просто зеленью.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.