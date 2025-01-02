В 2024 году цены на электроэнергию для домохозяйств выросли почти вдвое, и сейчас тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако, как сообщает Politeka со ссылкой на Министерство энергетики Украины, с 1 января 2025 цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменной. Она не будет расти до конца апреля 2025 года.

Что влияет на размер платежей для электроэнергии?

Для владельцев двухзонных счетчиков тариф распределяется на две части:

с 7:00 до 23:00 действует дневной тариф - 4,32 грн за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – ночной тариф, который составляет 2,16 грн за киловатт-час.

Кто еще может платить за электроэнергию по сниженным ценам?

Льготные условия действуют для владельцев электроотопительных систем. Они могут платить за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час, если их потребление не превышает 2000 киловатт-часов в месяц. Такой тариф будет действовать до конца отопительного сезона – с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Также напомним, что украинцы ожидают изменения в оплате за газ, поэтому следует быть готовыми к изменениям в платежках.

Кроме того, Politeka писала о том, что номинальные доходы украинцев растут двусмысленными темпами, что обусловлено прежде всего увеличением общей суммы зарплат - в октябре этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

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