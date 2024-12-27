Из-за масштабной кибератаки со стороны России невозможно получить данные из реестров или внести в них изменения.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции, отметив, что регистрация права собственности – это не только внесение записи в Государственный реестр.
Основой для регистрации являются документы, выданные или удостоверенные компетентными органами. Поэтому собственники имущества могут быть уверены в безопасности своих прав. Все действия в реестре автоматически фиксируются с указанием, кто, когда и какие операции совершал. в реестр – это манипуляция", – отметили в Минюсте.
Из-за масштабной кибератаки со стороны России невозможно получить данные из реестров или внести в них изменения. Примерный срок полного возобновления работы реестров составляет две недели.
Министр юстиции Ольга Стефанишина заверила, что утечки данных в результате хакерской атаки не зафиксировано. Вся информация, хранящаяся в электронных системах, имеет резервные копии и будет восстановлена.
По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации, утечки данных пока не обнаружено. Реестры находятся в режиме "карантина", проводятся дополнительные проверки.
Она также призвала граждан к терпению: "Главное – угрозы потери данных нет, все реестры будут полностью восстановлены".
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