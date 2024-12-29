Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить невероятно вкусные и сочные биточки из крабовых палочек.
Такие крабовые котлетки – это идеальный вариант для перекуса или для обеда в качестве дополнения к любому гарниру.
Для приготовления крабовых биточков "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:
- 250 г крабовых палочек
- 200 г твердого сыра
- 50 г зеленого лука
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- 50 г растительного масла для жарки
Плюс для панировки биточков победитель "Мастер Шеф" использовал 2 ст.л. муки, 1 яйцо и панировочные сухари.
Крабовые палочки и сыр "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский натирает на крупной терке, зеленый лук - мелко нарезает. К сыру, крабовым палочкам и луку добавляем сырое яйцо, выжатый чеснок, сметану, муку, солим, перчим и хорошо все перемешиваем.
Из крабовой массы "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский формирует котлетки-биточки массой примерно по 60-70 граммов. Каждый биток обваливаем в муке, обмакиваем в взбитое яйцо и панируем в сухарях.
Жарить крабовые биточки нужно на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.
Подавать крабовые биточки победитель "Мастер Шеф" советует сразу, пока они еще горячие и имеют аппетитную хрустящую корочку.
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