Победитель "Мастер Шеф" поделился рецептом оригинальной и очень вкусной закуски, в которой крабовые палочки сочетаются с тягучим сыром и хрустящей панировкой.

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить невероятно вкусные и сочные биточки из крабовых палочек.

Такие крабовые котлетки – это идеальный вариант для перекуса или для обеда в качестве дополнения к любому гарниру.

Для приготовления крабовых биточков "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:

250 г крабовых палочек

200 г твердого сыра

50 г зеленого лука

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. муки

1 яйцо

1 зубчик чеснока

50 г растительного масла для жарки

Плюс для панировки биточков победитель "Мастер Шеф" использовал 2 ст.л. муки, 1 яйцо и панировочные сухари.

Крабовые палочки и сыр "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский натирает на крупной терке, зеленый лук - мелко нарезает. К сыру, крабовым палочкам и луку добавляем сырое яйцо, выжатый чеснок, сметану, муку, солим, перчим и хорошо все перемешиваем.

Из крабовой массы "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский формирует котлетки-биточки массой примерно по 60-70 граммов. Каждый биток обваливаем в муке, обмакиваем в взбитое яйцо и панируем в сухарях.

Жарить крабовые биточки нужно на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон.

Подавать крабовые биточки победитель "Мастер Шеф" советует сразу, пока они еще горячие и имеют аппетитную хрустящую корочку.

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