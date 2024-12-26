ПриватБанк объявил о значительном снижении тарифов на международные переводы.
В течение зимних праздников комиссия за переводы с валютных карточек на заграничные карты уменьшилась вдвое, что должно сделать эти услуги более доступными для клиентов, сообщает пресс-служба банка в Telegram.
Новые тарифы для международных переводов
«На период праздников ПриватБанк снижает тарифы на международные переводы с валютных карт в два раза», — говорится в официальном сообщении банка.
До 15 февраля 2025 комиссия для осуществления переводов через мобильное приложение "Приват24" составляет лишь 1% от суммы (но не менее 50 гривен), оставшись с предыдущей ставкой в 2%.
По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, эта инициатива призвана облегчить доступ к современным цифровым сервисам для украинцев, а также помочь им поддерживать родных и близких по всему миру.
Как осуществить перевод
ПриватБанк также напомнил, как осуществить услугу перевода на зарубежные карты. Для этого нужно:
Открыть мобильное приложение или веб-версию "Приват24".
В меню выберите опцию "Перевод на проблему".
Ввести данные заграничной карты.
Указать сумму перевода.
Подтвердить операцию.
В банке отметили, что перевод возможен только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Если у клиента нет такой карты, ее можно легко открыть дистанционно через «Приват24» и даже совершить мгновенную покупку валюты онлайн.
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