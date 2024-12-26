По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, эта инициатива призвана облегчить доступ к современным цифровым сервисам для украинцев.

ПриватБанк объявил о значительном снижении тарифов на международные переводы.

В течение зимних праздников комиссия за переводы с валютных карточек на заграничные карты уменьшилась вдвое, что должно сделать эти услуги более доступными для клиентов, сообщает пресс-служба банка в Telegram.

Новые тарифы для международных переводов

«На период праздников ПриватБанк снижает тарифы на международные переводы с валютных карт в два раза», — говорится в официальном сообщении банка.

До 15 февраля 2025 комиссия для осуществления переводов через мобильное приложение "Приват24" составляет лишь 1% от суммы (но не менее 50 гривен), оставшись с предыдущей ставкой в ​​2%.

По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, эта инициатива призвана облегчить доступ к современным цифровым сервисам для украинцев, а также помочь им поддерживать родных и близких по всему миру.

Как осуществить перевод

ПриватБанк также напомнил, как осуществить услугу перевода на зарубежные карты. Для этого нужно:

Открыть мобильное приложение или веб-версию "Приват24".

В меню выберите опцию "Перевод на проблему".

Ввести данные заграничной карты.

Указать сумму перевода.

Подтвердить операцию.

В банке отметили, что перевод возможен только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро. Если у клиента нет такой карты, ее можно легко открыть дистанционно через «Приват24» и даже совершить мгновенную покупку валюты онлайн.

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