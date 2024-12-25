Нарушение комендантского часа планируется ужесточить, что может измениться для украинцев.

Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №12354, предусматривающий изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Целью законопроекта является усиление ответственности за нарушение специальных требований во время военного положения. Автором инициативы выступил премьер-министр Денис Шмигаль.

Согласно документу, в Кодекс административной ответственности будет внесена новая статья 210-2, предусматривающая ответственность за два основных нарушения:

Невыполнение требований комендантского часа – пребывание в общественных местах в запрещенное время без специальных пропусков или удостоверений.

Нахождение в населенных пунктах, где проводится всеобщая эвакуация, без соответствующих разрешений.

Законопроект предлагает следующие размеры штрафов:

За нарушение комендантского часа – от 850 до 1700 грн, а за повторное нарушение в течение года – от 1700 до 3400 грн.

За въезд или пребывание в зонах обязательной эвакуации без разрешения – от 510 до 850 грн, а за повторное нарушение – от 1700 до 3400 грн.

Законопроект также предусматривает исключения для граждан, находящихся на улице в следующих случаях:

Направляются к укрытию;

Оказывают медицинскую помощь;

Сопровождают раненых или тяжелобольных;

Участвует в проведении эвакуации или спасательных мероприятиях.

Кроме того, документ предоставляет правоохранительным органам полномочия задерживать лиц, нарушающих правила комендантского часа или эвакуации.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.