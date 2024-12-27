Куриная печень, виноград и тыква – это очень необычное, но просто невероятно вкусное сочетание, которое подойдет для праздничного стола.

Украинская фудблогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить теплый салат с куриной печенью, тыквой и виноградом.

"Очень вкусный салат! Пусть вас не пугает это необычное сочетание! Это невероятно вкусно!", - подчеркнула блогерка.

Для приготовления салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриная печень – 400-500 г

тыква – 250 г

виноград – 250 г

руккола или микс листьев салата ~ 100 г

чеснок – 2 зуб.

кунжут

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

масло оливковое – 2-3 ст.л.

горчица медовая – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

мед - 1 ч.л.

Куриную печень защищаем от пленок и нарезаем на кусочки. Тыкву нарезаем кубиками. Каждую виноградинку разрезаем пополам.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем печень на сильном огне до готовности, периодически помешивая. В конце добавляем соль и молотый перец.

Готовую печень перекладываем на тарелку, а ту же сковороду протираем бумажным полотенцем, добавляем немного растительного масла и обжариваем тыкву на среднем огне до мягкости (примерно 10 минут). В конце добавляем натертый чеснок и жарим еще минутку.

На большую тарелку для подачи выкладываем рукколу или салатный микс. На салат выкладываем печень, затем тыкву. Сверху выкладываем виноград.

Ингредиенты для заправки смешиваем до состояния эмульсии. Поливаем салат заправкой, посыпаем кунжутом – и можно наслаждаться.

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