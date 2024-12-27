Банановые панкейки – это простой в приготовлении и очень вкусный вариант завтрака, а с этим рецептом от звезды "Мастер Шеф" они всегда будут получаться идеальными.

Звезда шоу "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян у себя Instagram показала, как приготовить пышные и невероятно вкусные банановые панкейки без сахара.

Есть множество рецептов панкейков: на молоке, на йогурте, на сметане, на воде, но звезда "Мастер Шеф" обычно готовит их на кефире.

Для приготовления банановых панкейков звезда "Мастер Шеф" использует:

яйцо – 1 шт.

кефир – 300 г

мука – 300 г

бананы (очень спелые) – 3 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

специи (корица, мускатный орех) – по желанию

соль – щепотка

Бананы звезда "Мастер Шеф" разминает вилкой до однородности. Добавляем яйцо, кефир и перемешиваем. Важно: кефир должен быть комнатной температуры, можно прогреть его 30 секунд в микроволновке – в результате панкейки будут максимально пышными.

В банановую массу звезда "Мастер Шеф" добавляет растительное масло и перемешивает. В конце добавляем смесь муки с разрыхлителем и специями и еще раз хорошо перемешиваем до однородности.

Жарить панкейки нужно на сухой хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Готовим с одной стороны до появления пузырьков, затем переворачиваем и жарим еще несколько минут с другой стороны.

Подаем банановые панкейки со сметаной и медом. Звезда "Мастер Шеф" шутит, что не любит готовить такие панкейки, потому что дети их съедают еще до того, как она пожарит все и подаст на стол, потому что это невероятно вкусно.

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