Ваш гороскоп на 23 декабря с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака уже здесь, узнайте, что прогнозируют астрологи.

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня за столом хватит места всем! А вот найдете ли вы время пообщаться с ними — это уже другая история. Вы, скорее всего, но в течение дня что-то может заставить вас споткнуться о множество отдельных обязательств перед разными людьми в вашей жизни. Не ожидайте слишком многого ни от кого — включая себя!

Телец

20 апреля-20 мая

Ваш дом может стать сценой какой-то драмы сегодня — но будет ли это настоящая драма или слон из мухи слона, пока не решено. Если вы не совсем знаете, как взаимодействовать с людьми, не волнуйтесь! Эта запутанная энергия должна развеяться к завтрашнему дню.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Множество людей могут требовать вашего внимания в это время! Подумайте о том, чтобы составить план игры как можно скорее — это поможет вам оставаться организованным и выдержать любую бурю.

Рак

21 июня-22 июля

Финансовые вопросы сегодня могут быть особенно запутанными. Возможно, вам стоит пристальнее следить за своими деньгами. В одну минуту вас может соблазнить разбрасываться деньгами, но в следующую — попытаться вложить их в безопасный фонд на черный день. В любом случае, будьте осторожны с денежными вопросами, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, так оно и есть.

Лев

23 июля – 22 августа

Возможно, сейчас вам будет трудно узнать себя в зеркале, независимо от того, насколько хорошо вы себя обычно знаете. Позвольте своей естественной уверенности проявиться и не позволяйте минутному отсутствию ясности сбить вас с толку. Завтра должно быть больше смысла!

Дева

23 августа – 22 сентября

Перед вами открывается совершенно новый путь — он может иметь очень хорошее место назначения, но вам, возможно, придется двигаться очень медленно, чтобы не споткнуться по пути. Сейчас нет необходимости что-либо подталкивать — просто доверьтесь процессу и не ожидайте от себя слишком многого.

Весы

23 сентября – 22 октября

Неважно, насколько весело проводить время, хорошая дружба — это нечто большее, чем просто собираться вместе в одном месте. Могут произойти некоторые неожиданные события, вызывающие еще большую неопределенность относительно вашего будущего с определенной группой, но постарайтесь не позволить одному дню слишком сильно повлиять на ваше совместное будущее.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Карьера сегодня в центре внимания — по крайней мере, пока планеты не оттолкнут ее в одну сторону, а затем в другую, а затем снова прямо вам в лицо! она будет раздражающе усложнять понимание того, чего вы должны достичь — не говоря уже о том, как это сделать. Относитесь ко всему с долей скепсиса, особенно если это исходит от босса или VIP-персоны.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

К сожалению, обнаружить что-либо полезное может быть сложнее, чем кажется. Луна переходит в сомнительные выравнивания три раза — ни одно из них не является совсем плохим, но и хорошим тоже не является. Сегодняшний день может закончиться тем, что вы почувствуете себя довольно истощенным. Двигайтесь в своем собственном темпе, вовремя достигая того, чего вам нужно.

Козерог

22 декабря – 19 января

Жизнь может ощущаться как переход по канату в данный момент, но если вы сохраните рассудок, то нет причин, по которым вы не сможете это преодолеть. Вы можете чувствовать себя тянущимся во многих направлениях, которые кажутся одинаково важными. Пока вы остаетесь максимально сбалансированными, вы должны быть в состоянии продолжать двигаться.

Водолей

20 января – 18 февраля

Люди могут сыграть важную роль в вашей жизни сегодня, хотя планеты будут мешать вам определить, полезна ли эта роль или прямо вредна. На небе формируется настоящая паутина, которая начинается прямо в вашей зоне партнерства, поэтому кто-то, кого вы чувствуете, что хорошо знаете и считаете равным, может действительно сбить вас с толку. Не позволяйте сегодняшнему дню слишком сильно повлиять на ваши взгляды на них! Любое замешательство должно пройти завтра.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня жизнь может показаться несинхронной, как будто ваши обязанности ускользают из ваших рук, как бы крепко вы ни старались их держать. Не беспокойтесь о том, чтобы быть на вершине своей игры прямо сейчас — откладывать все, что не требует немедленного внимания, вполне нормально.

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