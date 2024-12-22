Также предусмотрены штрафы за нарушение правил доступа в зону эвакуации.

Кабинет Министров Украины предложил ввести административную ответственность за несоблюдение правил комендантского часа.

В пятницу, 20 декабря, правительство одобрило законопроект, предусматривающий штрафы для нарушителей, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Размер штрафов и основные положения

Согласно проекту закона, гражданам, находящимся в общественных местах во время комендантского часа без специальных пропусков, грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Также предусмотрены штрафы за нарушение правил доступа в зону эвакуации. Проезд в такие населенные пункты или пребывание там без соответствующего разрешения обойдется в 30–50 неоплаченных минимумов.

Кто освобожден от ответственности

Однако законопроект отмечает, что штрафы не применяются к гражданам, которые:

направляются к укрытиям;

оказывают медицинскую или домедицинскую помощь;

сопровождают тяжелобольных или раненых;

занимаются эвакуацией населения или имущества;

находятся в ситуации, представляющей угрозу жизни.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта

Законопроект еще не вступил в силу. Для введения новых штрафов документ должен быть принят Верховной Радой. До окончательного принятия правила остаются на уровне рекомендаций.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.