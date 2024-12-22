Кабинет Министров Украины предложил ввести административную ответственность за несоблюдение правил комендантского часа.
В пятницу, 20 декабря, правительство одобрило законопроект, предусматривающий штрафы для нарушителей, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
Размер штрафов и основные положения
Согласно проекту закона, гражданам, находящимся в общественных местах во время комендантского часа без специальных пропусков, грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Также предусмотрены штрафы за нарушение правил доступа в зону эвакуации. Проезд в такие населенные пункты или пребывание там без соответствующего разрешения обойдется в 30–50 неоплаченных минимумов.
Кто освобожден от ответственности
Однако законопроект отмечает, что штрафы не применяются к гражданам, которые:
направляются к укрытиям;
оказывают медицинскую или домедицинскую помощь;
сопровождают тяжелобольных или раненых;
занимаются эвакуацией населения или имущества;
находятся в ситуации, представляющей угрозу жизни.
Дальнейшее рассмотрение законопроекта
Законопроект еще не вступил в силу. Для введения новых штрафов документ должен быть принят Верховной Радой. До окончательного принятия правила остаются на уровне рекомендаций.
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