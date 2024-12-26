Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и красивые картофельные шарики с селедкой и зеленью.
Эта закуска идеально впишется в новогоднее или любое другое праздничное меню, ведь она не только вкусная и нежная, но и очень яркая и аппетитная с виду.
Для приготовления вкусных картофельных шариков с селедкой "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:
- 3 картофелины
- 1 яйцо
- 1 сельдь
- 70 г плавленого сыра
- цедра половинки лимона
- соль и молотый перец – по вкусу
- 2 пера зеленого лука
- 30 г зелени (укропа)
Картофель либо варим в мундирах, либо заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке до готовности. Когда картофель остынет, чистим его и натираем на средней терке.
Яйцо, вареное вкрутую, и плавленый сырок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также натирает на средней или мелкой терке.
Сельдь чистим и разбираем на филе. Удаляем из рыбы косточки и нарезаем ее мелкими кубиками.
Смешиваем картофель, яйцо, плавленый сыр, сельдь, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, лимонную цедру, солим, перчим по вкусу и перемешиваем все до однородности.
Из картофельно-рыбной массы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко формирует шарики. На один шарик идет примерно одна столовая ложка фарша. Эти шарики обваливаем в мелко нарезанном укропе.
Перед подачей звезда "Мастер Шеф" дает закуске постоять в холодильнике около часа.
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