Суперфиналистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила рецепт оригинальной закуски из картофеля и сельди, которая станет украшением любого праздничного стола.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные и красивые картофельные шарики с селедкой и зеленью.

Эта закуска идеально впишется в новогоднее или любое другое праздничное меню, ведь она не только вкусная и нежная, но и очень яркая и аппетитная с виду.

Для приготовления вкусных картофельных шариков с селедкой "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

3 картофелины

1 яйцо

1 сельдь

70 г плавленого сыра

цедра половинки лимона

соль и молотый перец – по вкусу

2 пера зеленого лука

30 г зелени (укропа)

Картофель либо варим в мундирах, либо заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке до готовности. Когда картофель остынет, чистим его и натираем на средней терке.

Яйцо, вареное вкрутую, и плавленый сырок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также натирает на средней или мелкой терке.

Сельдь чистим и разбираем на филе. Удаляем из рыбы косточки и нарезаем ее мелкими кубиками.

Смешиваем картофель, яйцо, плавленый сыр, сельдь, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, лимонную цедру, солим, перчим по вкусу и перемешиваем все до однородности.

Из картофельно-рыбной массы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко формирует шарики. На один шарик идет примерно одна столовая ложка фарша. Эти шарики обваливаем в мелко нарезанном укропе.

Перед подачей звезда "Мастер Шеф" дает закуске постоять в холодильнике около часа.

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