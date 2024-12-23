Все Android-смартфоны оснащены специальными кодами безопасности, которые могут быть использованы для проверки различных функций устройства.

Эти секретные коды, известные как USSD (Unstructured Supplementary Service Data), позволяют пользователю получить доступ к скрытым функциям смартфона, таким как тестирование экрана, камеры, аккумулятора и других элементов устройства.

USSD-коды — это протоколы, которые предоставляют интерфейс для получения дополнительной информации или выполнения тестов на устройствах Android. Эти коды не отображаются в стандартном меню телефона, но они позволяют пользователям протестировать различные компоненты.

Чтобы использовать USSD-коды, достаточно открыть приложение для набора номера на телефоне и ввести нужный код. После этого смартфон выполнит требуемое действие или покажет информацию о состоянии устройства.

Откройте приложение для набора номера на вашем устройстве Android. Введите нужный код. Нажмите кнопку вызова, чтобы получить информацию или запустить тест.

Секретные коды безопасности Android:

Проверка IMEI телефона

Код: *#06#

Этот код позволяет узнать уникальный номер IMEI вашего устройства. Это полезно для проверки гарантии, даты выпуска и других сведений о смартфоне.

Тестирование сенсорного экрана

Код: ##2664##

С помощью этого кода можно проверить работоспособность сенсорного экрана, обнаружить битые пиксели, мерцание и другие проблемы с дисплеем.

Тестирование Wi-Fi

Код: ##232339##

Этот код используется для диагностики проблем с Wi-Fi соединением.

Универсальное тестирование оборудования

Код: #0#

Этот код помогает провести все основные тесты устройства, что особенно полезно при покупке подержанного телефона.

Данные о хранении календаря

Код: ##225##

Этот код позволяет получить информацию о данных, хранящихся в приложении календаря.

Проверка состояния батареи

Код: ##44336##

Используя этот код, можно получить подробную информацию о батарее, включая ее состояние и информацию о заряде.

Полная информация о камере

Код: ##34971539##

Этот код предоставляет полную информацию о камере устройства, включая количество камер, возможности зума и версии прошивки.

Проверка состояния хранилища

Код: #3282727336#

Этот код дает информацию о внутреннем хранилище устройства.

Информация о сервисах Google Play

Код: ##426##

С помощью этого кода можно проверить состояние сервисов Google Play на устройстве.

Проверка информации о сети

Код: 3001#12345#

Этот код позволяет проверить информацию о мобильной сети и базовых станциях.

Выключение телефона без кнопки питания

Код: ##7594##

Если кнопка питания не работает, этот код позволяет выключить телефон.

Проверка статуса SIM-карты

Код: *#7465625#

Этот код позволяет проверить, заблокирована ли SIM-карта.

Версия прошивки сенсорного экрана

Код: ##2663##

Этот код обновляет версию прошивки сенсорного экрана, если возникли проблемы с его работой.

Не рекомендуется изменять настройки устройства, если вы не уверены в том, что делаете. USSD-коды могут вызвать изменения в настройках устройства, которые приведут к нежелательным последствиям.

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