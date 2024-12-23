Эти секретные коды, известные как USSD (Unstructured Supplementary Service Data), позволяют пользователю получить доступ к скрытым функциям смартфона, таким как тестирование экрана, камеры, аккумулятора и других элементов устройства.
USSD-коды — это протоколы, которые предоставляют интерфейс для получения дополнительной информации или выполнения тестов на устройствах Android. Эти коды не отображаются в стандартном меню телефона, но они позволяют пользователям протестировать различные компоненты.
Чтобы использовать USSD-коды, достаточно открыть приложение для набора номера на телефоне и ввести нужный код. После этого смартфон выполнит требуемое действие или покажет информацию о состоянии устройства.
Откройте приложение для набора номера на вашем устройстве Android. Введите нужный код. Нажмите кнопку вызова, чтобы получить информацию или запустить тест.
Секретные коды безопасности Android:
Проверка IMEI телефона
Код: *#06#
Этот код позволяет узнать уникальный номер IMEI вашего устройства. Это полезно для проверки гарантии, даты выпуска и других сведений о смартфоне.
Тестирование сенсорного экрана
Код: ##2664##
С помощью этого кода можно проверить работоспособность сенсорного экрана, обнаружить битые пиксели, мерцание и другие проблемы с дисплеем.
Тестирование Wi-Fi
Код: ##232339##
Этот код используется для диагностики проблем с Wi-Fi соединением.
Универсальное тестирование оборудования
Код: #0#
Этот код помогает провести все основные тесты устройства, что особенно полезно при покупке подержанного телефона.
Данные о хранении календаря
Код: ##225##
Этот код позволяет получить информацию о данных, хранящихся в приложении календаря.
Проверка состояния батареи
Код: ##44336##
Используя этот код, можно получить подробную информацию о батарее, включая ее состояние и информацию о заряде.
Полная информация о камере
Код: ##34971539##
Этот код предоставляет полную информацию о камере устройства, включая количество камер, возможности зума и версии прошивки.
Проверка состояния хранилища
Код: #3282727336#
Этот код дает информацию о внутреннем хранилище устройства.
Информация о сервисах Google Play
Код: ##426##
С помощью этого кода можно проверить состояние сервисов Google Play на устройстве.
Проверка информации о сети
Код: 3001#12345#
Этот код позволяет проверить информацию о мобильной сети и базовых станциях.
Выключение телефона без кнопки питания
Код: ##7594##
Если кнопка питания не работает, этот код позволяет выключить телефон.
Проверка статуса SIM-карты
Код: *#7465625#
Этот код позволяет проверить, заблокирована ли SIM-карта.
Версия прошивки сенсорного экрана
Код: ##2663##
Этот код обновляет версию прошивки сенсорного экрана, если возникли проблемы с его работой.
Не рекомендуется изменять настройки устройства, если вы не уверены в том, что делаете. USSD-коды могут вызвать изменения в настройках устройства, которые приведут к нежелательным последствиям.
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