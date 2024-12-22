Многие украинские водители считают, что штраф за нарушение ПДД можно получить только из-за действий на дороге, однако это ошибка.

Полиция следит внимательно за соблюдением правил – известно, какая ошибка на парковке грозит украинцам штрафом.

Юристы указывают на одну распространенную ошибку водителей, которую тщательно отслеживают полицейские.

Многие украинские водители считают, что штраф за нарушение ПДД можно получить только из-за действий на дороге, однако на самом деле патрульные могут налагать штрафы даже на парковке.

В частности, в зимний период многие водители остаются на парковке с включенным двигателем, ожидая кого-то или что-то. При этом часто не пристегивают ремень безопасности, ведь автомобиль стоит и не двигается. Казалось бы, это не должно быть нарушением.

Однако полицейские рассматривают это как нарушение ПДД и налагают штраф за отсутствие кулича безопасности, аргументируя, что двигатель работает, а значит, машина считается в процессе эксплуатации. Юристы отмечают, что каждое такое решение должно быть подтверждено доказательствами, такими как записи с бодикамеры инспектора. Если нет доказательств, водитель имеет право обжаловать штраф в суде.

Напомним, что с 1 января 2025 года договор, заключенный перед пересечением границы, будет действовать только на следующий день после подписания. То есть, для въезда в страны, входящие в систему «Зеленая карта», водитель должен иметь действительный сертификат.

Источник: ТВОЯ МАШИНА.

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