Конечно, каждый знак зодиака «умен» по-своему, но когда дело доходит до интеллектуализма, остроумия и аналитических способностей, именно эти знаки зодиака, по мнению астрологов, выходят на первое место.

Какой знак Зодиака самый умный согласно астрологии:

Водолей

На первом месте у нас не кто иной, как Водолей . Оказывается, самый необычный и редкий знак зодиака может быть еще и самым умным!

Воздушный знак Водолея отличается высоким интеллектом, но также инновационным и дальновидным мышлением. «Так что они приходят из очень обширного места, пытаясь прорваться через новые инновации», — объясняет астролог.

Водолеи преуспевают, когда могут применить свою индивидуальность и креативность в своей жизни; вспомните сумасшедших ученых, астрономов, инженеров, а в некоторых случаях даже политиков.

Короче говоря? Прислушивайтесь к Водолеям в своей жизни — они почти всегда опережают события, и поскольку они фиксированный знак, они могут быть немного упрямыми.

Дева

Далее в списке идет Дева , знак, известный своим вниманием к деталям и организованностью, а также преданностью своим высоким стандартам. И почему бы им не иметь высоких стандартов? С их мощной умственной и интеллектуальной энергией, Девы — одни из самых умных людей.

Думайте о Девах как об информационных каталогах или человеческих энциклопедиях, постоянно собирающих данные критическим взглядом. И они могут поблагодарить своего планетарного правителя Меркурий за это!

Девы становятся прекрасными руководителями проектов благодаря своей способности улучшать существующие системы, но они также от природы склонны к сотрудничеству, что делает их легко приспосабливаемыми.

Дев можно склонить на свою сторону или поддаться влиянию, что сложнее для фиксированных знаков, поэтому им легко идти на компромисс и меняться.

Близнецы

Наряду с Девой, другим знаком зодиака, управляемым Меркурием, являются Близнецы . Меркурий, в конце концов, планета информации, коммуникаций и технологий, поэтому Близнецы определенно заслужили свое место в этом списке.

Если Дева — это ходячая энциклопедия, которая собирает знания, чтобы улучшать ситуацию, то Близнецы — это ходячая энциклопедия, которая собирает знания, чтобы распространять их, распространяя эти ценные знания повсюду.

Близнецы в конечном счете являются интеллектуально движимым знаком и хотят воспринимать мир со всех точек зрения. Плюс, они открыты и достаточно универсальны, чтобы делать именно это.

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