Нас ждет большая неделя, знаки зодиака, и хорошо подготовиться, мы проводим однокарточное чтение Таро, чтобы описать гороскоп на неделе с 23 по 29 декабря 2024 года.

Гороскоп Таро с 23 по 29 декабря для всех знаков Зодиака:



Коллективная карта Таро для всех знаков зодиака — Четверка Мечей. Эта карта призывает каждый знак зодиака расслабиться и насладиться покоем и расслаблением на этой неделе, поскольку она будет напряженной.

Инвестируйте в идеи, которые действительно захватывают ваше сердце и воображение — это идеальная неделя для духовного очищения перед наступлением нового 2025 года.

Вот что предскажет гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на следующую неделю.

Гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года:

Овен: Тройка Жезлов

Овен, на этой неделе вы получили Тройку Жезлов в качестве карты Таро. Она подчеркивает острую потребность выйти за рамки и исследовать мир. Так что, независимо от того, выделили ли вы время на отпуск или забронировали свой следующий рейс, сейчас самое время отдохнуть, поразить и подготовиться к 2025 году. Начните с малого, но начните с чего-то. Мир — ваша устрица!

Телец: Королева Жезлов

Телец, на этой неделе у вас есть Королева Жезлов в качестве карты Таро. Энергия побуждает вас принять свою силу — пусть это будет заявлением, куда бы вы ни пошли. Будь то в карьере, на сцене, на вечеринке или в простом походе в продуктовый магазин, идите со стилем. Ваша магнетическая энергия обязательно привлечет внимание на этой неделе, поэтому убедитесь, что вы выставляете напоказ свое лучшее, подлинное «я».

Близнецы: Пятерка Пентаклей

Близнецы, на этой неделе у вас карта Таро Пятерка Пентаклей . Она прямо предостерегает вас от перерасхода денег. Если покупка подарков на Рождество становится обременительной, постарайтесь найти альтернативы, которые все еще сработают. Например, нарисованный от руки «билет на одного», который ваш любимый человек может выкупить позже, если он когда-нибудь почувствует себя подавленным и ему понадобятся объятия или компания, чтобы сходить в кино или в новый ресторан, может быть таким же значимым, как и купленный подарок. Пусть важен будет опыт, а не деньги. Отдайте приоритет любви к себе, если вы одиноки, и знайте, что времена скоро изменятся к лучшему.

Рак: Пятерка Жезлов

Рак, на этой неделе у вас есть Пятерка Жезлов в качестве карты Таро. Она напоминает вам, что когда что-то имеет для вас большое значение, будь то место в программе с ограниченным количеством мест, романтические отношения или испытания в спортивной команде, не позволяйте никому сметать вас с дороги. Даже если вы рыдаете, чтобы пробиться наверх, это того стоит!

В конце концов, говорят, что успех требует крови, пота и слез. Как Рак, вы имеете власть над всеми тремя просто с точки зрения того, что вы являетесь эмоционально интеллектуальным водным знаком.

Лев: Король Жезлов

Лев, на этой неделе у тебя есть Король Жезлов в качестве карты Таро. Это один из тех счастливых случаев, поскольку эта карта представляет твой знак зодиака ! Так что готовься к сказочной неделе с весельем, сплетнями, вечеринками и многим другим! Рождество уже близко, так что может быть много сюрпризов, которые ждут тебя в своем кулисах.

Просто знай: если ты ищешь инвестора в бизнес или новое начинание, Телец может быть тем, кто поможет тебе в это время. В конце концов, единомышленники не всегда должны быть точными копиями друг друга в жизни и образе жизни.

Дева: Паж Жезлов

Дева, на этой неделе у вас есть Паж Жезлов в качестве карты Таро. Она побуждает вас попробовать что-то новое, что поможет вам стать более креативным и выйти из зоны комфорта. Это может быть хобби, проект по ремонту дома, новая тема для изучения или даже обучение танцам, просто так. Новые друзья тоже найдут вас на этом пути.

Некоторые из вас могут почувствовать, что эти новые друзья больше похожи на братьев и сестер от других матерей, слащавые линии и все такое. Работайте с Золотом Дурака (Пирит) на этой неделе, что может помочь вам обрести уверенность в себе и весело провести время.

Весы: Девятка Жезлов

Весы, Девятка Жезлов — это ваше еженедельное напоминание о том, что хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. Так что разложите карты правильно, расставьте шахматные фигуры и ждите. Со временем вы получите то, что хотите, будь то новый роман, карьерные возможности или сплетни, которые вам не терпится узнать. Сюрприз в работе внезапно заставит вас осознать, чего вам не хватало в течение последних многих месяцев.

Скорпион: Восьмерка Мечей

Скорпион, на этой неделе у вас есть Восьмерка Мечей в качестве карты Таро, побуждающей вас доверять божественному времени . В то же время убедитесь, что вы не игнорируете никакие красные флаги или токсичные ситуации, чтобы защитить свою психику. Открытие глаз на то, что скрыто от вас, принесет вам пользу в долгосрочной перспективе, когда все выйдет на свет.

Стрелец: Десятка Пентаклей

Стрелец, на этой неделе у вас есть Десятка Пентаклей в качестве карты Таро. Это отличная карта для получения, особенно в рождественский сезон, когда подарки, веселое время с семьей и изобилие повсюду. Но она также побуждает вас продолжать заниматься большими мечтами и далекими целями, призванными превратить вашу жизнь в шедевр.

Эта энергия станет более очевидной в 2025 году. Сейчас также самое время быть щедрым и позволить вашим подаркам говорить за вас, хотя вы можете добавить милую ноту к каждому. Прозрачный кварц может помочь вам оставаться в ясном уме, двигаясь вперед.

Козерог: Двойка Пентаклей

Козерог, на этой неделе у вас есть Двойка Пентаклей в качестве карты Таро. Она показывает некоторую нестабильность в вашей жизни, которая может разрешиться сама собой с помощью подработки. Даже присмотр за детьми в течение нескольких часов может помочь или многозадачность, где это возможно. Для некоторых эта карта является знаком того, что вам следует сменить старый гардероб на новый.

Не держитесь за то, что не вызывает радости и может вызвать у вас плохие воспоминания. Привнесите что-то свежее в свою жизнь и наблюдайте, как расцветает что-то новое. Работа с сапфиром или синим кальцитом принесет ясное понимание и душевную стабильность.

Водолей: Колесо Фортуны

Водолей, у вас есть Колесо Фортуны в качестве карты Таро. Некоторые из вас собираются сорвать джекпот, обеспечив инвестиции для вашего предпринимательского предприятия или какого-то другого приключения с большими деньгами. Также просмотр старых фильмов может помочь, особенно если они черно-белые!

Рыбы: Туз Кубков

Рыбы, на этой неделе у вас есть Туз Кубков в качестве карты Таро. Он напоминает вам, что любовь не может течь из вас, если ваша чаша пуста. Поставьте на первое место любовь к себе, и вы продолжите любить во всех других областях жизни уникально.

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