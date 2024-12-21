Дополнительные 140 миллиардов гривен должны быть вовлечены в бюджет Украины в 2025 году.

В этом году правительство приняло решение об увеличении налогов, в частности, военный сбор для большинства украинцев вырос с 1,5% до 5%.

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил СМИ, возрастут ли налоги в 2025 году.

Он уточнил, что в 2025 году налоговые ставки не планируется повышать при условии, что ситуация будет развиваться по базовому сценарию.

"Но можем иметь пессимистический сценарий – это если на фронте будет негативное развитие событий, и потребуются дополнительные поступления, то не исключаются те или иные решения", – пояснил Гетманцев.

Он также отметил, что запланированные доходы бюджета должны быть достаточными, в частности, благодаря недавнему повышению налогов, которое было применено "задним числом".

"Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант", - подытожил Гетманцев.

Напомним, с 1,5% до 5% повышается военный сбор по любым доходам физических лиц. В том числе по заработным платам.

По факту это означает, что с официальной зарплаты на 3,5% больше налогов будет платить работодатель. Налога на доходы физлиц (НДФЛ) новый закон не касается, он остается на отметке 18%. Не меняется и размер единого социального взноса (ЕСВ) – он на уровне 22%.

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