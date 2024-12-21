Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом одного из своих любимых десертов – настоящего львовского сырника с шоколадной глазурью.
Для приготовления львовского сырника нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 700 г творога
- 150 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 20 г крахмала
- ваниль – по желанию
- 3 яйца (разделяем белки и желтки)
- 100 г сливочного масла
- 150 г изюма или других сухофруктов
В классическом рецепте в львовский сырник добавляют вареный картофель, но шеф-повар вместо него использовала крахмал. По желанию можете заменить крахмал в рецепте на одну большую отварную и натертую на мелкой терке картофелину.
Для шоколадной глазури нам понадобится 150 г шоколада, 30 г сливок и 10 г растительного масла.
Изюм сразу заливаем кипятком и оставляем замачиваться минут на 10. После этого сливаем воду и просушиваем сухофрукты.
Творог для идеальной консистенции либо перетираем через сито, либо пропускаем через мясорубку.
К творогу добавляем мягкое сливочное масло, разрыхлитель, крахмал, сахар, ваниль и яичные желтки, перемешиваем до однородности. Добавляем изюм и еще раз перемешиваем. Яичные белки взбиваем в пену и частями добавляем в творожную массу, каждый раз осторожно перемешивая.
В форму, застеленную пергаментом, выкладываем творожную массу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 80 минут до румяности.
Готовому львовскому сырнику даем остыть и после этого покрываем его глазурью, для приготовления которой просто растапливаем на паровой бане шоколад вместе со сливками и растительным маслом.
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